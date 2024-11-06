Tuyển Quan hệ Công chúng Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
Quan hệ Công chúng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, toà nhà Green Diamond, Số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa

Lên kế hoạch truyền thông thương hiệu để quảng bá thương hiệu các nhãn hàng công ty phân phối.
Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông thương hiệu
Chịu trách nhiệm các nội dung văn bản đối ngoại, website, ấn phẩm nội bộ,... Biên tập thông báo, thông cáo báo chí, tin & bài.
Chịu trách nhiệm về các nội dung được soạn thảo, biên tập và làm việc với thiết kế để hoàn thiện bộ dữ liệu về công ty và nhãn hàng: tờ rơi, Truyền thông thương hiệuofile giới thiệu, catalogue...
Tìm kiếm triển khai, đàm phán các chương trình tài trợ, triển lãm hội chợ gia tăng hình ảnh thương hiệu công ty và các nhãn hàng.
Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng bài/tin, lượng truy cập website, fanpage
Báo cáo đầy đủ, đúng hạn, kịp thời về công việc cho Tổng Giám đốc.

Nam/ nữ, ngoại hình ưa nhìn
Ưu tiên tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liên quan: Marketing, Báo chí,..
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Mỹ phẩm, dược phẩm, thẩm mỹ...
Có khả năng xây dựng kế hoạch truyền thông.
Kỹ năng viết bài truyền thông thương hiệu.
Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Mức lương 10-15tr/ tháng hoặc offer theo năng lực
Chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN, thai sản,... theo quy định của Luật lao động
Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe...
Có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp
Hỗ trợ chi phí gắn kết phòng ban hàng tháng.
Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, chuyên nghiệp và thân thiện

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Vinaconex Green Diamond 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

