Tuyển Quan hệ Công chúng Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, toà nhà Green Diamond, Số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quan hệ Công chúng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch truyền thông thương hiệu để quảng bá thương hiệu các nhãn hàng công ty phân phối.

Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông thương hiệu

Chịu trách nhiệm các nội dung văn bản đối ngoại, website, ấn phẩm nội bộ,... Biên tập thông báo, thông cáo báo chí, tin & bài.

Chịu trách nhiệm về các nội dung được soạn thảo, biên tập và làm việc với thiết kế để hoàn thiện bộ dữ liệu về công ty và nhãn hàng: tờ rơi, Truyền thông thương hiệuofile giới thiệu, catalogue...

Tìm kiếm triển khai, đàm phán các chương trình tài trợ, triển lãm hội chợ gia tăng hình ảnh thương hiệu công ty và các nhãn hàng.

Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng bài/tin, lượng truy cập website, fanpage

Báo cáo đầy đủ, đúng hạn, kịp thời về công việc cho Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ, ngoại hình ưa nhìn

Ưu tiên tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liên quan: Marketing, Báo chí,..

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Mỹ phẩm, dược phẩm, thẩm mỹ...

Có khả năng xây dựng kế hoạch truyền thông.

Kỹ năng viết bài truyền thông thương hiệu.

Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-15tr/ tháng hoặc offer theo năng lực

Chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN, thai sản,... theo quy định của Luật lao động

Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe...

Có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Hỗ trợ chi phí gắn kết phòng ban hàng tháng.

Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, chuyên nghiệp và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh

