Tuyển Tư Vấn Phần Mềm thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 15

- B3, Khu đảo nổi, Khuê Trung, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng sử dụng EasySalon - Phần mềm cung cấp giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên biệt cho mảng làm đẹp (HairSalon, Spa, Barbershop) Tiếp nhận thông tin khách hàng từ phòng marketing để liên hệ tư vấn phần mềm cho khách hàng Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng sử dụng EasySalon - Phần mềm cung cấp giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên biệt cho mảng làm đẹp (HairSalon, Spa, Barbershop)
Tiếp nhận thông tin khách hàng từ phòng marketing để liên hệ tư vấn phần mềm cho khách hàng
Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm.
Phối hợp với bộ phận CSKH cùng hỗ trợ và chăm sóc khách hàng mình phụ trách
Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc với trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Khả năng giao tiếp tốt, hoạt bát, chủ động trong công việc
Có đam mê kinh doanh
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 10 triệu – 25 triệu/tháng (lương cứng + hoa hồng + thưởng hàng tháng)
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều hoạt động sáng tạo
Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết về sản phẩm và các kỹ năng liên quan hỗ trợ công việc
Xét duyệt tăng level định kỳ 3 tháng /lần & lương tháng 13 theo kết quả công việc.
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...).
Thưởng các dịp lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ hấp dẫn, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 40 Nguyễn Văn Thủ, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

