Tuyển Thiết kế đồ hoạ South Edge Digital LTD., Co. làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Lô B14 Khu đô thị An Đông Villa, Phường An Đông, TP.Huế, TP Huế

Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm, thiết kế UI/UX và các sản phẩm khác theo tiêu chí thân thiện với trải nghiệm người dùng.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để lựa chọn phương án thiết kế UX tốt nhất

Trao đổi ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và logic thông qua storyboards, sitemaps, wireframes, flowcharts, prototypes...

Trình bày ý tưởng, sản phẩm một cách trực quan thông qua các công cụ hỗ trợ (Tạo mockups, showcase.......).

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Có kỹ năng sử dụng các công cụ phần mềm liên quan để làm Wireframe, Mockup, Prototype như Adobe XD, Sketch, Balsamiq, Figma

Khả năng nắm bắt yêu cầu cụ thể của sản phẩm và đưa ra giải pháp thiết kế phù hợp.

Có kiến thức về HTML/CSS, hiểu biết về Blockchain là một lợi thế.

Có hiểu biết về các khái niệm User flow, Task Flow, User Story, User Scenario để có thể chuyển đổi yêu cầu thành các luồng nghiệp vụ, luồng tác vụ

Chủ động và kiên nhẫn trong công việc, tỉ mỉ trong cách tạo ra sản phẩm.

Tại South Edge Digital LTD., Co. Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12 triệu đến 15 triệu.

Xét tăng lương 6 tháng - 1 năm một lần

Thưởng lương tháng 13; thưởng KPI Quý và KPI Năm theo hiệu quả công việc

Nghỉ phép năm, Lễ, Tết theo quy định

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.

Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

Cơ hội phát triển, thăng tiến, học hỏi thêm về Internet Media, Digital Marketing

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại South Edge Digital LTD., Co.

