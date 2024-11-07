Tuyển Thiết kế đồ hoạ South Edge Digital LTD., Co. làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 15 Triệu

South Edge Digital LTD., Co.
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
South Edge Digital LTD., Co.

Thiết kế đồ hoạ

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Lô B14 Khu đô thị An Đông Villa, Phường An Đông, TP.Huế, TP Huế

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm, thiết kế UI/UX và các sản phẩm khác theo tiêu chí thân thiện với trải nghiệm người dùng.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để lựa chọn phương án thiết kế UX tốt nhất
Trao đổi ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và logic thông qua storyboards, sitemaps, wireframes, flowcharts, prototypes...
Trình bày ý tưởng, sản phẩm một cách trực quan thông qua các công cụ hỗ trợ (Tạo mockups, showcase.......).
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Có kỹ năng sử dụng các công cụ phần mềm liên quan để làm Wireframe, Mockup, Prototype như Adobe XD, Sketch, Balsamiq, Figma
Khả năng nắm bắt yêu cầu cụ thể của sản phẩm và đưa ra giải pháp thiết kế phù hợp.
Có kiến thức về HTML/CSS, hiểu biết về Blockchain là một lợi thế.
Có hiểu biết về các khái niệm User flow, Task Flow, User Story, User Scenario để có thể chuyển đổi yêu cầu thành các luồng nghiệp vụ, luồng tác vụ
Chủ động và kiên nhẫn trong công việc, tỉ mỉ trong cách tạo ra sản phẩm.

Tại South Edge Digital LTD., Co. Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12 triệu đến 15 triệu.
Xét tăng lương 6 tháng - 1 năm một lần
Thưởng lương tháng 13; thưởng KPI Quý và KPI Năm theo hiệu quả công việc
Nghỉ phép năm, Lễ, Tết theo quy định
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.
Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Cơ hội phát triển, thăng tiến, học hỏi thêm về Internet Media, Digital Marketing
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại South Edge Digital LTD., Co.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

South Edge Digital LTD., Co.

South Edge Digital LTD., Co.

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 17/5A Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

