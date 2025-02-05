Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 15, Ngõ 174 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tham gia thiết kế ứng dụng trên các nền tảng Android, iOS
Thiết kế Icon, Screenshot, Banner, Cover... cho các chiến lược Marketing của công ty.
Phối hợp với các bộ phận Product, Content, Marketing, Developer để tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dùng
Trao đổi chi tiết công việc trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu có sản phẩm demo kèm theo CV
Có tối thiểu 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế ứng dụng điện thoại (Android, iOS)
Có kiến thức mỹ thuật bao gồm: bố cục, phối màu, font.
Hiểu đường nét, mảng, hình khối, ánh sáng trong thiết kế.
Đam mê thiết kế, giàu ý tưởng sáng tạo, thẩm mỹ tốt, có khả năng phát triển những ý tưởng tạo hình độc đáo.
Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế PTS, AI, Figma.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình và chăm chỉ.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng
Nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và kèm theo thưởng cho các ngày lễ lớn trong năm: 30/4 1/5, 2/9, tết,...
Các chế độ phúc lợi, 12 ngày nghỉ phép/năm và đóng BHXH theo Luật lao động quy định (nếu được lên chính thức)
Được cung cấp máy tính và trang thiết bị hỗ trợ khi làm việc.
Trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế đang xây dựng của công ty.
Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team-building, ăn uống cùng các thành viên trong công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH
