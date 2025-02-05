Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, Ngõ 174 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tham gia thiết kế ứng dụng trên các nền tảng Android, iOS

Thiết kế Icon, Screenshot, Banner, Cover... cho các chiến lược Marketing của công ty.

Phối hợp với các bộ phận Product, Content, Marketing, Developer để tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dùng

Trao đổi chi tiết công việc trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có sản phẩm demo kèm theo CV

Có tối thiểu 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế ứng dụng điện thoại (Android, iOS)

Có kiến thức mỹ thuật bao gồm: bố cục, phối màu, font.

Hiểu đường nét, mảng, hình khối, ánh sáng trong thiết kế.

Đam mê thiết kế, giàu ý tưởng sáng tạo, thẩm mỹ tốt, có khả năng phát triển những ý tưởng tạo hình độc đáo.

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế PTS, AI, Figma.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình và chăm chỉ.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng

Nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và kèm theo thưởng cho các ngày lễ lớn trong năm: 30/4 1/5, 2/9, tết,...

Các chế độ phúc lợi, 12 ngày nghỉ phép/năm và đóng BHXH theo Luật lao động quy định (nếu được lên chính thức)

Được cung cấp máy tính và trang thiết bị hỗ trợ khi làm việc.

Trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế đang xây dựng của công ty.

Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team-building, ăn uống cùng các thành viên trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin