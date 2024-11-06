Tuyển UI/UX Designer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19, Toà TTC Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia dự án outsource cho khách hàng thị trường Nhật Bản

Có kiến thức về UI/UX (Theme, color, size, margin, gutter, grid, spacing, font, weight, aesthetic..)

User Journey; User Persona

Phân tích yêu cầu

Design Consulting (Có thể giải thích cho khách hàng và team member tại sao nên follow hướng design mà mình suggest)

Quản lý Design System, Component

Tìm và gợi ý reference/inspriration

Design balancing (Cân bằng UI và UX để tìm ra phương án tối ưu nhất với effort của team member)

Kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Có tinh thần đồng đội; kỹ năng giao tiếp để hợp tác với các bên liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm UI/UX Designer hoặc các vị trí tương đương liên quan tới thiết kế sản phẩm.

CV có kèm theo Portfolio các dự án thiết kế

Nắm vững các kiến thức chung về thiết kế, có kiến thức về mỹ thuật là lợi thế

Có tư duy user-centred design, có khả năng trình bày ý tưởng

Có kiến thức về các công cụ prototype là một lợi thế.

Có kiến thức, nền tảng về tech hoặc business là một lợi thế.

Tiếng Nhật giao tiếp khá (Từ N3 trở lên)

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.

Môi trường khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.

Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi.

Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ xu hướng

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Review lương hàng năm

Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ tết theo quy chế của công ty

Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding hàng tháng

Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Cung cấp máy móc, thiết bị làm việc

Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...

Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

