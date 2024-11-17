Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa G5 Five Star Garden - Kim Giang, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Biên tập video theo nội dung của bộ phận Content xây dựng cho kênh Youtube của công ty.

- Thiết kế, cắt ghép, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng Sound Effects, Motion, Edit template các nội dung thành một video hoàn chỉnh đảm bảo đạt yêu cầu.

- Phối hợp với trưởng bộ phận để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm mang lại hiệu quả cao về thu hút khán giả...

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên: Thành thạo sử dụng công cụ Premiere, hoặc 1 phần mềm thiết kế video tương tự.

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong ngành.

- Có khả năng tư duy, sáng tạo, logic về hình ảnh video.

- Ham học hỏi, thật thà, tỉ mỉ, chủ động, kiên trì, nhạy bén, linh hoạt trong công việc.

- Có khả năng làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao.

- Bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ với các nội dung đang làm, mọi sản phẩm thuộc quyền sở hữu công ty không được phép chia sẻ và sử dụng cho mục đích khác.

Tại Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn, lương cơ bản: 8 - 10tr (Deal theo năng lực) + Thưởng; Thu nhập 10 - 20tr.'

- Thưởng cuối năm theo hoạt động kinh doanh.

- Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ.

- Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động (BHXH,BHYT...)

- Được cung cấp công cụ làm việc và đào tạo phát triển chuyên môn Youtube.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo.

- Tham gia tổ chức sinh nhật, các hoạt động tập thể, du lịch hàng năm.

- Được tổ chức Tea break hằng ngày

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng từ Nhân viên -> Chuyên viên -> Chuyên gia -> Quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin