Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media

Photographer/Video Editor

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa G5 Five Star Garden

- Kim Giang, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Biên tập video theo nội dung của bộ phận Content xây dựng cho kênh Youtube của công ty.
- Thiết kế, cắt ghép, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng Sound Effects, Motion, Edit template các nội dung thành một video hoàn chỉnh đảm bảo đạt yêu cầu.
- Phối hợp với trưởng bộ phận để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.
- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm mang lại hiệu quả cao về thu hút khán giả...
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên: Thành thạo sử dụng công cụ Premiere, hoặc 1 phần mềm thiết kế video tương tự.
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong ngành.
- Có khả năng tư duy, sáng tạo, logic về hình ảnh video.
- Ham học hỏi, thật thà, tỉ mỉ, chủ động, kiên trì, nhạy bén, linh hoạt trong công việc.
- Có khả năng làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao.
- Bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ với các nội dung đang làm, mọi sản phẩm thuộc quyền sở hữu công ty không được phép chia sẻ và sử dụng cho mục đích khác.

Tại Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn, lương cơ bản: 8 - 10tr (Deal theo năng lực) + Thưởng; Thu nhập 10 - 20tr.'
- Thưởng cuối năm theo hoạt động kinh doanh.
- Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ.
- Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động (BHXH,BHYT...)
- Được cung cấp công cụ làm việc và đào tạo phát triển chuyên môn Youtube.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo.
- Tham gia tổ chức sinh nhật, các hoạt động tập thể, du lịch hàng năm.
- Được tổ chức Tea break hằng ngày
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng từ Nhân viên -> Chuyên viên -> Chuyên gia -> Quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media

Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Tiến Bộ TBCO1, Tổ 1 Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-video-editor-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job250747
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAT Ecommerce JSC
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
TAT Ecommerce JSC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hãng Thời Trang Eva De Eva
Tuyển Photographer/Video Editor Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Hãng Thời Trang Eva De Eva
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fulbright University Vietnam Corporation
Tuyển Photographer/Video Editor Fulbright University Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fulbright University Vietnam Corporation
Hạn nộp: 16/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAT Ecommerce JSC
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
TAT Ecommerce JSC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hãng Thời Trang Eva De Eva
Tuyển Photographer/Video Editor Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Hãng Thời Trang Eva De Eva
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fulbright University Vietnam Corporation
Tuyển Photographer/Video Editor Fulbright University Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fulbright University Vietnam Corporation
Hạn nộp: 16/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm