Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 55 đường số 1, Khu dân cư Cityland, Phường 7, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Quay, dựng và chỉnh sửa video hoàn chỉnh đảm bảo chất lượng (SX chủ yếu là Video ngắn bán hàng cho kênh Tiktok, Facebook, Youtube,…)
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend thu hút và có tính chuyển đổi cao.
Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển Video đúng định hướng công ty.
Quản lý và lưu trữ dữ liệu video một cách hiệu quả.
Các nhiệm vụ khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên về Quay và Edit Video lĩnh vực Mỹ phẩm, Thời trang...
Có kinh nghiệm quay video: Hiểu rõ về các góc máy, ánh sáng, cảnh quay, setup bối cảnh.
Có kinh nghiệm từng thực hiện animation video (cơ bản) là 1 lợi thế
Sử dụng thành thạo máy ảnh Sony A6700, thiết bị đèn và các kỹ thuật quay phim
Khả năng thực hiện hậu kỳ, chỉnh màu video
Có gu thẩm mĩ và tư duy quay dựng, thiết kế.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
Có trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 14tr - 20tr + KPIs hiệu quả công việc,.. ( Thu nhập không giới hạn )
Được đăng ký tham gia nhiều khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn và phát triển bản thân
Ký HĐLĐ và đóng BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc đạt yêu cầu
Thưởng các ngày Lễ và Tết Âm lịch.
Phúc lợi khác từ công đoàn ( Tiệc tùng, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau,...)
Chế độ du lịch, nghỉ mát ít nhất 1 năm/ lần
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
