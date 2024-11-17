Tuyển Photographer/Video Editor HỘ KINH DOANH GẤU BÔNG ONLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor HỘ KINH DOANH GẤU BÔNG ONLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

HỘ KINH DOANH GẤU BÔNG ONLINE
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
HỘ KINH DOANH GẤU BÔNG ONLINE

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại HỘ KINH DOANH GẤU BÔNG ONLINE

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 340 Phan Đình Phùng , Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chụp hình/Chỉnh sửa sản phẩm (70%) + Quay dựng (30%):
- Lên ý tưởng & triển khai chụp + quay - dựng video sản phẩm theo yêu cầu của công ty.
- Phối hợp với nhân viên content, chụp + quay - dựng các video theo yêu cầu của từng dự án.
- Thực hiện công việc đã được Trưởng bộ phận phân công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
- Bảo mật thông tin liên quan đến công việc được giao.
Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.
Các công việc khác:
- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính, độ tuổi
Nam, Nữ, Độ tuổi: > 20 tuổi.
Kinh nghiệm: Yêu cầu từ 6 tháng đến 12 tháng làm Media + Quay Dựng Video.
Yêu cầu:
- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm dựng (Adobe Premiere, Adobe After Effects, Edius, final cut pro, ...).
- Có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ họa.
Thái độ, tố chất:
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
- Nhanh nhẹn, chủ động.

Tại HỘ KINH DOANH GẤU BÔNG ONLINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ
Lương:
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7/tháng (Hoặc các buổi sáng thứ 7)
Thời gian làm việc:
Từ 09h00 – 12h00 & 13h30 - 18h00
Các chính sách khác
Đề xuất tăng lương định kỳ từ 1 lần/năm
Thưởng tháng lương thứ 13
Được các tham gia khóa học nâng cao năng lực, phát triển kĩ năng mới.
Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH GẤU BÔNG ONLINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH GẤU BÔNG ONLINE

HỘ KINH DOANH GẤU BÔNG ONLINE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 555 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp

