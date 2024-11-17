Tuyển Photographer/Video Editor HỘ KINH DOANH GẤU BÔNG ONLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 340 Phan Đình Phùng , Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chụp hình/Chỉnh sửa sản phẩm (70%) + Quay dựng (30%):

- Lên ý tưởng & triển khai chụp + quay - dựng video sản phẩm theo yêu cầu của công ty.

- Phối hợp với nhân viên content, chụp + quay - dựng các video theo yêu cầu của từng dự án.

- Thực hiện công việc đã được Trưởng bộ phận phân công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Bảo mật thông tin liên quan đến công việc được giao.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính, độ tuổi

Nam, Nữ, Độ tuổi: > 20 tuổi.

Kinh nghiệm: Yêu cầu từ 6 tháng đến 12 tháng làm Media + Quay Dựng Video.

Yêu cầu:

- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm dựng (Adobe Premiere, Adobe After Effects, Edius, final cut pro, ...).

- Có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ họa.

Thái độ, tố chất:

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

- Nhanh nhẹn, chủ động.

Tại HỘ KINH DOANH GẤU BÔNG ONLINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ

Lương:

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7/tháng (Hoặc các buổi sáng thứ 7)

Thời gian làm việc:

Từ 09h00 – 12h00 & 13h30 - 18h00

Các chính sách khác

Đề xuất tăng lương định kỳ từ 1 lần/năm

Thưởng tháng lương thứ 13

Được các tham gia khóa học nâng cao năng lực, phát triển kĩ năng mới.

Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH GẤU BÔNG ONLINE

