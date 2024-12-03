Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 182

- 184 Cao Thắng, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Quay video, chụp hình phục vụ cho hoạt động của công ty;
Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, dịch vụ, các sự kiện, hoạt động của công ty;
Chịu trách nhiệm thiết kế, cắt ghép các nội dung tạo hiệu ứng cho video theo yêu cầu.
Phối hợp với các thành viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của Phòng.
Quản lý tốt chất lượng công việc, đảm bảo tiến độ, thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng tốt các công cụ, phần mềm dựng phim AE, PR, AU..
Biết Quay phim (set up quay ngoại cảnh), chụp hình
Dựng, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng video, TVC
Phong cách chuyên nghiệp, trung thực, năng động, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực, giờ giấc làm việc linh hoạt đảm bảo đúng tiến độ.

Tại CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: thỏa thuận
• Lương thử việc 02 tháng (85%)
• Tham gia BHXH, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định.
• Được review lương định kỳ 6 tháng/lần
• Lương thưởng dựa trên năng lực.
• Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, nhiều động lực để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY

CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 182-184 Cao Thắng, Phường 11, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

