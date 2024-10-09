Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 276 Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Quay phim, dựng video các clip ngắn phục vụ cho truyền thông, quảng cáo, sự kiện Dựng trailer, intro, và các đoạn video ngắn để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty Biên tập và xử lý video thành những sản phẩm hoàn chỉnh, phù hợp với chiến lược truyền thông Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện và chỉnh sửa thành hình ảnh quảng cáo và truyền thông Đảm bảo hình ảnh luôn đạt chất lượng cao và truyền tải đúng thông điệp thương hiệu Đề xuất ý tưởng, concept, key visual cho các xuất bản video, tạo sự khác biệt và thu hút Phối hợp cùng đội ngũ Content để chụp ảnh, quay phim phục vụ cho các kế hoạch truyền thông tổng thể Đảm bảo nội dung video phù hợp với thông điệp và chiến lược marketing của KF
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: Adobe Premiere, Adobe After Effect, Adobe Photoshop... Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, khả năng lên kế hoạch và làm việc nhóm Có tính chủ động trong công việc và chịu áp lực tốt Nắm vững kiến thức về quay phim, chụp ảnh và thiết kế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả kinh doanh BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật Đào tạo theo các chương trình đặc biệt của công ty để phát triển tài năng Tham gia các hoạt động nội bộ, team building, du lịch, tiệc cuối năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2, CN5 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

