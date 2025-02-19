Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 142 - 144 Phan Xích Long, phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1.1. Công việc:

1.1.

Công việc:

Thiết kế và triển khai bản vẽ 2D, 3D các thiết bị, máy móc, đường ống trong nhà máy năng lượng (bồn áp lực, nồi hơi, hệ thống đường ống, khung thép, máy nén khí …).

1.2. Trách nhiệm:

1.2.

Trách nhiệm:

- Tiếp nhận công việc, dữ liệu thiết kế, kiểm tra dữ liệu đầu vào.

- Lập phương án, đề xuất những giải pháp phù hợp hài hòa.

- Hoàn thành đạt chất lượng, tiến độ công việc được giao.

- Chuyển giao hồ sơ công việc được giao của dự án hoàn thành cho Trưởng nhóm.

- Tuân thủ nội quy Công ty và Quy định bảo mật thông tin Công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp Đại học Chuyên ngành: Cơ khí thiết kế máy, chế tạo máy

- Trình độ ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu, bản vẽ chuyên ngành

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từng thiết kế cơ khí (1~2 năm kinh nghiệm)

- Kiến thức thiết kế: Có kiến thức vẽ kĩ thuật, dung sai, đo lường, đường ống, van, bồn, kết cấu hàn, kết cấu máy móc cơ khí.

- Phần mềm chuyên ngành: Inventor, AutoCad, Creo Parametric, AutoCAD Plant 3D.

- Vi tính văn phòng: Sử dụng cơ bản

- Độ tuổi: 22~30

- Có tinh thần tự học hỏi và cầu tiến.

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- Có mong muốn làm việc ổn định, lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: 01 máy vi tính, dụng cụ văn phòng (tại văn phòng của Công ty).

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và phúc lợi xã hội.

- Tăng lương theo năng lực (đánh giá hàng năm).

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và kỹ thuật cao.

- Có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo tại Nhật Bản.

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ ngày (08h-12h; 13h-17h) Thứ 2 - Thứ 6 hằng tuần + ngày Thứ 7 của tuần đầu tiên trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin