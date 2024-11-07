Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY

Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô B2

- 1

- 4, KCN Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Trực tiếp đánh bóng, đánh xước sản phẩm inox
Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đánh bóng chuyên dụng để tạo bề mặt nhẵn, bóng, đẹp cho sản phẩm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Sức khỏe tốt
Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9 - 12 triệu
Được đóng bảo hiểm XH
Thưởng lễ, Tết
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất