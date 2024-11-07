Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô B2
- 1
- 4, KCN Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Trực tiếp đánh bóng, đánh xước sản phẩm inox
Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đánh bóng chuyên dụng để tạo bề mặt nhẵn, bóng, đẹp cho sản phẩm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Sức khỏe tốt
Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Sức khỏe tốt
Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 9 - 12 triệu
Được đóng bảo hiểm XH
Thưởng lễ, Tết
Du lịch hàng năm
Được đóng bảo hiểm XH
Thưởng lễ, Tết
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI