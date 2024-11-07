Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B2 - 1 - 4, KCN Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Trực tiếp đánh bóng, đánh xước sản phẩm inox

Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đánh bóng chuyên dụng để tạo bề mặt nhẵn, bóng, đẹp cho sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Sức khỏe tốt

Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9 - 12 triệu

Được đóng bảo hiểm XH

Thưởng lễ, Tết

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY

