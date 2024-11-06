Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH V-Honest làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH V-Honest
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/11/2024
Công ty TNHH V-Honest

Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công ty TNHH V-Honest

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô A1 KCN Đại Đồng

- Hoàn Sơn,, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành máy uốn: Đọc hiểu bản vẽ, chuẩn bị dụng cụ dao uốn, bệ uốn...
- Kiểm tra và ghi chép kết quả đo vào form biểu
- 5S khu vực làm việc.
- Các công việc khác do quản lý giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đọc hiểu bản vẽ cơ bản
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc
- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Tuân thủ yêu cầu của cấp trên đưa ra.

Tại Công ty TNHH V-Honest Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội làm việc với dòng máy uốn TrueBend, Amada 50
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.
- Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.
- Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
- Thưởng các dịp lễ, tết, nghỉ ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát 1 năm/ lần.
- Được làm việc trong môi trường nghiêm túc, tuân thủ theo Nội quy công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH V-Honest

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH V-Honest

Công ty TNHH V-Honest

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô A1, Khu công nghiệp đại đồng - hoàn sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

