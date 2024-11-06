Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH V-Honest làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô A1 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí

- Vận hành máy uốn: Đọc hiểu bản vẽ, chuẩn bị dụng cụ dao uốn, bệ uốn...

- Kiểm tra và ghi chép kết quả đo vào form biểu

- 5S khu vực làm việc.

- Các công việc khác do quản lý giao

Yêu Cầu Công Việc

- Đọc hiểu bản vẽ cơ bản

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc

- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Tuân thủ yêu cầu của cấp trên đưa ra.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Có cơ hội làm việc với dòng máy uốn TrueBend, Amada 50

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.

- Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

- Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

- Thưởng các dịp lễ, tết, nghỉ ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát 1 năm/ lần.

- Được làm việc trong môi trường nghiêm túc, tuân thủ theo Nội quy công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

