Tuyển Thợ cơ khí DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN6 Đường CN8 - KCN Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm bảng vẽ 2D và 3D bằng phần mềm autocad và inventor

Bóc tách đo bảng vẽ cơ khí

Định mức nguyên vật liệu ghi theo dõi phân tích các bước gia công

Tư Vấn,đi Khách Hàng để đo vẽ kiểm tra các chi tiết

Đo đạc kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm

Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm làm ở vị trí Kỹ thuật cơ khí ít nhất 1 năm

Có các kỹ năng mềm, khả năng giao tiếp tốt, làm việc đội nhóm và hợp tác với các phòng ban khác.

Khả năng đàm phán, tư duy logic, phân tích các vấn đề để đưa ra các giải pháp

Làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, trung thực, cầu thị, chịu được áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thương lượng theo năng lực

Review nâng lương

Tham gia các buổi liên hoan sinh nhật, sự kiện, du lịch... hàng tháng/quý/năm

Chế độ BH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Có % sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin