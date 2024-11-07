Tuyển Thợ cơ khí DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô CN6 Đường CN8
- KCN Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm bảng vẽ 2D và 3D bằng phần mềm autocad và inventor
Bóc tách đo bảng vẽ cơ khí
Định mức nguyên vật liệu ghi theo dõi phân tích các bước gia công
Tư Vấn,đi Khách Hàng để đo vẽ kiểm tra các chi tiết
Đo đạc kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm
Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm làm ở vị trí Kỹ thuật cơ khí ít nhất 1 năm
Có các kỹ năng mềm, khả năng giao tiếp tốt, làm việc đội nhóm và hợp tác với các phòng ban khác.
Khả năng đàm phán, tư duy logic, phân tích các vấn đề để đưa ra các giải pháp
Làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, trung thực, cầu thị, chịu được áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Có kinh nghiệm làm ở vị trí Kỹ thuật cơ khí ít nhất 1 năm
Có các kỹ năng mềm, khả năng giao tiếp tốt, làm việc đội nhóm và hợp tác với các phòng ban khác.
Khả năng đàm phán, tư duy logic, phân tích các vấn đề để đưa ra các giải pháp
Làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, trung thực, cầu thị, chịu được áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thương lượng theo năng lực
Review nâng lương
Tham gia các buổi liên hoan sinh nhật, sự kiện, du lịch... hàng tháng/quý/năm
Chế độ BH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Có % sản phẩm.
Review nâng lương
Tham gia các buổi liên hoan sinh nhật, sự kiện, du lịch... hàng tháng/quý/năm
Chế độ BH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Có % sản phẩm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI