Tuyển Thợ cơ khí DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ

Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN6 Đường CN8

- KCN Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm bảng vẽ 2D và 3D bằng phần mềm autocad và inventor
Bóc tách đo bảng vẽ cơ khí
Định mức nguyên vật liệu ghi theo dõi phân tích các bước gia công
Tư Vấn,đi Khách Hàng để đo vẽ kiểm tra các chi tiết
Đo đạc kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm
Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm làm ở vị trí Kỹ thuật cơ khí ít nhất 1 năm
Có các kỹ năng mềm, khả năng giao tiếp tốt, làm việc đội nhóm và hợp tác với các phòng ban khác.
Khả năng đàm phán, tư duy logic, phân tích các vấn đề để đưa ra các giải pháp
Làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, trung thực, cầu thị, chịu được áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thương lượng theo năng lực
Review nâng lương
Tham gia các buổi liên hoan sinh nhật, sự kiện, du lịch... hàng tháng/quý/năm
Chế độ BH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Có % sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 215B phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

