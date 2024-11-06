Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP

Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1717/1 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TPHCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Vận hành, setup máy Phay CNC, tiện CNC trong ca sản xuất.
- Kiểm soát việc sử dụng công cụ, dụng cụ
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm gia công trên máy
- Kiểm soát, setup, thay thế, gá đặt dao cho các máy Phay CNC, tiện CNC
- Gia công hàng mẫu theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổ trưởng
- Báo cáo công việc cho quản lý cấp trên
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: ít nhất 1-2 năm vận hành máy CNC
- Làm ca (ca 8 tiếng). Chủ nhật nghỉ
- Tinh thần làm việc nghiêm túc
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Tuân thủ quy định của công ty - yêu cầu của cấp trên.
- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP

CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1717/1 Tình lộ 10, Tân Tạo A, Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

