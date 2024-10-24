Tuyển Thợ hàn CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 18 Triệu

Mức lương 7 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thợ hàn Với Mức Lương 7 - 18 Triệu

Đọc bản thiết kế và bản vẽ, lấy số đo để lên kế hoạch cũng như quy trình hàn. Xác định thiết bị chuyên dụng hoặc phương pháp hàn thích hợp dựa trên yêu cầu và quy trình hản của dự án Xác định các bộ phận cần hàn theo thông số kỹ thuật và bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ hàn. Sử dụng máy mài góc/ máy mài doa đối với các bộ phận nào cần hàn. Sử dụng compa, thước kẻ, các miếng kẹp,... để điều chỉnh kích cỡ của các bộ phận cần hàn. Sử dụng thiết bị hàn chuyên dụng để hàn. Kiểm tra, đánh giá các bộ phận đã hàn xem đã ổn chưa, còn chỗ nào cần hàn thêm nữa... Bảo dưỡng thiết bị để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Với Mức Lương 7 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp nghề, cao đẳng chuyên ngành hàn hoặc chứng chỉ đào tạo liên quan đến công việc thợ hàn Có kinh nghiệm làm thợ cơ khí/ hàn ống công nghiệp và vi sinh. Hàn được mối hàn 6G và đường kính ống nhỏ là một lợi thế Có kinh nghiệm sử dụng các dụng cụ hàn chuyên dụng và hiểu biết về các kiểu hàn như: TIG, MIG/MAG, .... Có kinh nghiệm sử dụng các dụng cụ như: máy cưa, thước vuông, compa. Có thể đọc và hiểu được các tài liệu, bản vẽ kỹ thuật. Hiểu biết về các tiêu chuẩn an toàn, các loại trang phục bảo hộ phù hợp với nghề thợ hàn. Khéo léo và tỉ mỉ. Có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cam kết thu nhập tương xứng theo năng lực Thưởng Tháng 13 + Thưởng cuối năm (từ 1 đến 5 tháng lương theo năng lực). Thâm niên đủ 1 năm ít nhất thưởng 2 tháng lương Thưởng các ngày Lễ lớn (30/4, 2/9, 1/1): 1 triệu đồng Công Đoàn: thăm ốm, kết hôn, sinh con, ...: 1 triệu đồng Phụ cấp khác: Điện thoại, hỗ trợ xăng xe đi lại, thưởng nóng các trường hợp làm tốt... - Công ty thanh toán các khoản: công tác phí, phí đi lại, khách sạn, phí tiếp khách... khi đi công tác Bảo hiểm tai nạn 24/24 từ lúc bắt đầu thử việc Được hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo quy định Các chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, khám sức khỏe hàng năm; Christmas Party, Year End Party, New Year Party...v..v Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và người thân Cơ hội phát triển nghề nghiệp, cơ hội được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA

