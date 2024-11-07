Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV

Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 145 đường Đình Xuyên,thôn Tế Xuyên, Yên Viên, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Quản lý nhà máy sản xuất kính xây dựng, kính chống cháy, cửa kính chống cháy
- Lập kế hoạch và quản trị hoạt động sản xuất
- Kiểm tra và giám sát quá trình sản xuất
- Quản lý máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động sản xuất

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Xây dựng, Cơ khí hoặc các ngành có liên quan
- Có kinh nghiệm từ 2 năm quản lý Sản xuất Kính xây dựng trở lên
- Có chuyên môn sản xuất Kính hộp, Kính chống cháy, các Sản phẩm về Kính xây dựng
- Sử dụng thành thạo AutoCad, Bóc tách khối lượng bản vẽ
- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực
- Độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 - 14 triệu đồng
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm theo luật lao động và điều lệ công ty
- Hỗ trợ chi phí gửi xe,...
- Tăng lương và ưu đãi đối với nhân viên làm lâu năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

