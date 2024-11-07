Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 145 đường Đình Xuyên,thôn Tế Xuyên, Yên Viên, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Quản lý nhà máy sản xuất kính xây dựng, kính chống cháy, cửa kính chống cháy

- Lập kế hoạch và quản trị hoạt động sản xuất

- Kiểm tra và giám sát quá trình sản xuất

- Quản lý máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động sản xuất

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Xây dựng, Cơ khí hoặc các ngành có liên quan

- Có kinh nghiệm từ 2 năm quản lý Sản xuất Kính xây dựng trở lên

- Có chuyên môn sản xuất Kính hộp, Kính chống cháy, các Sản phẩm về Kính xây dựng

- Sử dụng thành thạo AutoCad, Bóc tách khối lượng bản vẽ

- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực

- Độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 - 14 triệu đồng

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm theo luật lao động và điều lệ công ty

- Hỗ trợ chi phí gửi xe,...

- Tăng lương và ưu đãi đối với nhân viên làm lâu năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV

