Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Gia công mới, lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng khuôn mẫu.
Thao tác máy, mài dao tiện.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn và tham quan hiện trường.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí
Có khả năng sử dụng máy tiện cơ, máy mài cơ bản
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ Khuôn.
Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp, được đào tạo, hướng dẫn công việc.
Có khả năng sử dụng máy tiện cơ, máy mài cơ bản
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ Khuôn.
Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp, được đào tạo, hướng dẫn công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thương lượng, xứng đáng với năng lực ứng viên.
Trợ cấp xăng xe, điểm tâm hằng tháng.
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định pháp luật.
Bữa ăn miễn phí, được cấp phát đồng phục công ty miễn phí.
12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo Luật lao động quy định.
Trợ cấp xăng xe, điểm tâm hằng tháng.
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định pháp luật.
Bữa ăn miễn phí, được cấp phát đồng phục công ty miễn phí.
12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo Luật lao động quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI