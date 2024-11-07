Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Gia công mới, lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng khuôn mẫu.

Thao tác máy, mài dao tiện.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn và tham quan hiện trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí

Có khả năng sử dụng máy tiện cơ, máy mài cơ bản

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ Khuôn.

Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp, được đào tạo, hướng dẫn công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thương lượng, xứng đáng với năng lực ứng viên.

Trợ cấp xăng xe, điểm tâm hằng tháng.

Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định pháp luật.

Bữa ăn miễn phí, được cấp phát đồng phục công ty miễn phí.

12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo Luật lao động quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin