Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH B.H.N làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số DP - 18 Khu Biệt Thự Song Lập Vườn Dragon Parc2, KDC Phú Long, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp ráp các bộ phận cơ khí, máy móc và thiết bị theo bản vẽ kỹ thuật và quy trình công nghệ đã được phê duyệt.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí sau khi lắp ráp để đảm bảo chúng hoạt động chính xác và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thực hiện các nhiệm vụ lắp ráp từ cơ bản đến phức tạp: cắt, uốn, hàn, mài và gia công kim loại theo yêu cầu của sản phẩm.

Bảo trì và bảo dưỡng thiết bị cơ khí và máy móc thường xuyên và khắc phục mọi sự cố để đảm bảo sản xuất không bị gián đoạn.

Tham gia lắp đặt máy móc và thiết bị cơ khí tại các công trường khi cần thiết.

Đọc và hiểu các bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo các bước lắp ráp tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn lao động.

Phối hợp với các phòng ban khác như kỹ sư thiết kế và kiểm soát chất lượng để đảm bảo tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cơ khí khác theo phân công của người quản lý.

Báo cáo các nhiệm vụ hàng ngày/hàng tuần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật sản xuất hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vai trò kỹ thuật viên lắp ráp cơ khí.

Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật lắp ráp cơ khí, thành thạo sử dụng các công cụ lắp ráp, thiết bị hàn và dụng cụ đo lường (thước cặp, đồng hồ đo, v.v.).

Khả năng đọc và hiểu chính xác các bản vẽ kỹ thuật.

Có định hướng chi tiết, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường sản xuất và chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp.

Tại Công ty TNHH B.H.N Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Cơ hội tăng lương định kỳ hoặc dựa trên hiệu suất công việc.

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và phụ cấp ăn trưa theo chính sách của công ty.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

Phụ cấp cơm trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH B.H.N

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.