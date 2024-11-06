Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cây Xăng Vạn Xuân Số 8 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Trực tiếp vận hành máy chấn
Kiểm soát quá trình gia công
Đọc và hiểu bản vẽ gia công chi tiết
Hỗ trợ đồng nghiệp khi có yêu cầu để đảm bảo hoàn thành công việc chung của xưởng
Các công việc khác theo phân công của Quản lý sản xuất

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Giới tính: Nam
Kinh nghiệm vận hành máy chấn trên 1 năm
Sử dụng thành thạo các loại máy chấn thủy lực
Biết sắp xếp công việc hiệu quả

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 – 11 triệu/tháng
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...
Được xem xét tăng lương hàng năm
Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CTT7-1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

