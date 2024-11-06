Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cây Xăng Vạn Xuân Số 8 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Trực tiếp vận hành máy chấn

Kiểm soát quá trình gia công

Đọc và hiểu bản vẽ gia công chi tiết

Hỗ trợ đồng nghiệp khi có yêu cầu để đảm bảo hoàn thành công việc chung của xưởng

Các công việc khác theo phân công của Quản lý sản xuất

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Giới tính: Nam

Kinh nghiệm vận hành máy chấn trên 1 năm

Sử dụng thành thạo các loại máy chấn thủy lực

Biết sắp xếp công việc hiệu quả

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 – 11 triệu/tháng

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...

Được xem xét tăng lương hàng năm

Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin