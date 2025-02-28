Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Hùng Triệu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Hùng Triệu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Hùng Triệu
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty TNHH Hùng Triệu

Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công Ty TNHH Hùng Triệu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 36A Đường Số 4, Kp5, Trường Thọ, Thủ Đức, Tp.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia kiểm tu, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa các thiết bị máy móc định kỳ và đột xuất trong Công ty.
• Điều phối và quản lý máy móc thiết bị, hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sử dụng, bảo trì, sửa chữa máy chuyên dụng.
• Sản phẩm trong ngành máy xây dựng: Xe cần cẩu các loại, Xe nâng hàng, chụp Container, Cẩu tháp, Xe khoan cọc nhồi, máy bơm trộn bê tông, ..
• Thực hiện các công việc được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Hùng Triệu Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
• Có cơ hội được cử đi nước ngoài đào tạo như Hàn Quốc, Trung Quốc...
• Được hưởng các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, du lịch...
• Đồng phục, sinh nhật, lễ tết, thâm niên, khám sức khỏe, hiếu hỷ,…
• Được hưởng đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hùng Triệu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hùng Triệu

Công Ty TNHH Hùng Triệu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 36A Đường Số 4, Kp5, Trường Thọ, Thủ Đức, Tp.HCM

