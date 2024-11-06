Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT Á

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84 Trần Trọng Cung, phương Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thực hiện các hạng mục gia công cơ khí, lắp ráp máy móc cơ khí,
Sửa chữa, bảo hành bảo trì máy móc.
Vận hành các thiết bị để gia công: Máy cắt, máy khoan, hàn tig, hàn hồ quang
Chi tiết trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, Tuổi: 28 - 35 tuổi
Trình độ trung cấp trở lên, Ưu tiên đã từng làm việc tại các xưởng gia công cơ khí, kim loại tấm, cơ khí chính xác.
Sử dụng thành thạo các loại máy: máy hàn tig, hàn hồ quang, máy cắt, khoan tay, cắt tay.
Đọc bản vẽ để gia công chi tiết, lắp ráp theo bản vẽ,
Sức khỏe tốt, có thể đi công tác dài ngày.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận từ 13 triệu + Thu nhập khác (Công tác phí, lương đi dự án…)
Thưởng lễ tết, lương tháng 13, các khoản phụ cấp theo quy định
Du lịch hàng năm
Hưởng đầy đủ các chế độ theo theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...) các khoản phụ cấp tùy theo yêu cầu công việc và các chế độ phúc lợi
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, đề cao tinh thần sáng tạo, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 84 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

