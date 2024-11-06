Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 Trần Trọng Cung, phương Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thực hiện các hạng mục gia công cơ khí, lắp ráp máy móc cơ khí,

Sửa chữa, bảo hành bảo trì máy móc.

Vận hành các thiết bị để gia công: Máy cắt, máy khoan, hàn tig, hàn hồ quang

Chi tiết trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, Tuổi: 28 - 35 tuổi

Trình độ trung cấp trở lên, Ưu tiên đã từng làm việc tại các xưởng gia công cơ khí, kim loại tấm, cơ khí chính xác.

Sử dụng thành thạo các loại máy: máy hàn tig, hàn hồ quang, máy cắt, khoan tay, cắt tay.

Đọc bản vẽ để gia công chi tiết, lắp ráp theo bản vẽ,

Sức khỏe tốt, có thể đi công tác dài ngày.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận từ 13 triệu + Thu nhập khác (Công tác phí, lương đi dự án…)

Thưởng lễ tết, lương tháng 13, các khoản phụ cấp theo quy định

Du lịch hàng năm

Hưởng đầy đủ các chế độ theo theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...) các khoản phụ cấp tùy theo yêu cầu công việc và các chế độ phúc lợi

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, đề cao tinh thần sáng tạo, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT Á

