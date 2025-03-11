Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18A đường Cộng Hòa, Phường 12, Q.Tân Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tham gia xây dựng sản phẩm phần mềm của công ty, bao gồm:

+ Phát triển, nâng cấp ứng dụng Mobile đang triển khai cho hơn 150.000 người dùng cá nhân tại Việt Nam.

+ Xây dựng các ứng dụng Mobile phục vụ cho hơn 100.000 khách hàng doanh nghiệp Việt Nam đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ phần mềm của SDS, cụ thể Phần mềm Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm Kế toán EasyBooks, Phần mềm chữ ký số trên Mobile EasyCA

- Đồng thời tham gia nghiên cứu, đề xuất, phát triển (R&D) các giải pháp kỹ thuật, các công nghệ áp dụng cho ứng dụng Mobile, đặc biệt là các công nghệ trên Framework Flutter.

- Tham gia cùng phòng phát triển Mobile trong việc định hình, đề xuất, xây dựng các kế hoạch công việc cho phòng. Tham gia định hướng chiến lược và phát triển sản phẩm của công ty.

- Báo cáo kết quả làm việc với Ban lãnh đạo và Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Mobile trên nền tảng Android hoặc iOS, ít nhất 1 năm.

- Thành thạo ít nhất một trong những ngôn ngữ lập trình sau: Dart/Flutter, Javascript/React Native, java/kotlin/android,,; Objective C,/Swift/iOS.

- Có tư duy thiết kế, phát triển UI/UX cho ứng dụng Mobile.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo hoàn thành công việc hiệu quả, đúng tiến độ.

- Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các quy trình như Scrum, Agile, OKRs.

- Có khả năng đọc hiểu, tìm kiếm thông tin bằng tiếng Anh.

- Sẵn sàng làm việc trong môi trường đa văn hóa, áp lực cao.

- Chủ động, sáng tạo trong công việc.

- Sẵn sàng tiếp cận và học hỏi những công nghệ mới.

- Có sản phẩm trên AppStore/CHPlay là 1 lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển hybrid app bằng React Native, Flutter,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8 - 20M + phụ cấp (Phụ cấp: ăn trưa (30k/ngày đi làm), gửi xe.)

- Chế độ lương thưởng hấp dẫn với lương tháng 13, thưởng tết

- Đánh giá hiệu suất: 2 lần/năm

- Làm việc tại Doanh nghiệp với sứ mệnh phụng sự xã hội, mang lại các sản phẩm, dịch vụ nhằm thay đổi năng suất cho các doanh nghiệp

- Văn hóa trao đổi thẳng thắn, hỗ trợ tận tình; Sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện

- Khuyến khích sự chủ động và tích cực học hỏi

- Cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý.

- Được học hỏi: SDS tạo điều kiện cho mọi người rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi, đồng hành và thúc đẩy phát triển cá nhân từ đồng nghiệp và quản lý giàu kinh nghiệm

- Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Tham gia chương trình hàng tháng, các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ có lương full phép theo luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

