Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Thực hiện xây dựng và phát triển các dự án/tính năng mobile với Flutter/Kotlin/Swift

- Thực hiện phân tích thiết kế, phát triển, triển khai các tính năng nghiệp vụ của ứng dụng như thương mại điện tử, thanh toán điện tử, ticket, booking, ...

- Thực hiện tích hợp API,SDK bên thứ 3, nâng cấp và bảo trì tính năng ứng dụng hiện có để đáp ứng yêu cầu

- Thực hiện phát triển các tính năng liên quan tới thương mại điện tử, thanh toán

- Thực hiện cập nhật tài liệu, source code các sản phẩm dịch vụ được giao lên server Gitlab theo đúng quy trình quản lý tài nguyên.

- Đưa ra các giải pháp, công nghệ nhằm phát triển tối ưu sản phẩm.

- Làm việc với Module Native: Android (Kotlin), Ios (Swift)

- Kiến thức làm việc với Futures và Streams

- Thực hiện làm việc với API, thư viện bên thứ ba và SDK

- Thực hiện làm việc triển khai những dịch vụ với Firebase

- Thực hiện yêu cầu code quản lý state management: Provider, Riverpod, Bloc

- Thực hiện triển khai CI/CD tự động hóa quy trình

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tinh thần trách nghiệm, nhiệt huyết, đam mê, cần cù, thái độ cầu tiến.

- Kinh nghiệm cập nhật tài liệu, source code các sản phẩm dịch vụ được giao lên server Gitlab theo đúng quy trình quản lý.

- Đưa ra các giải pháp, công nghệ nhằm phát triển tối ưu sản phẩm.

- Kinh nghiệm làm việc với Module Native: Android (Kotlin), Ios (Swift)

- Kiến thức làm việc với Futures và Streams

- Kinh nghiệm làm việc với API, thư viện bên thứ ba và SDK

- Kinh nghiệm làm việc triển khai những dịch vụ với Firebase

- Kinh nghiệm quản lý state management: Provider, Riverpod, Bloc

- Kinh nghiệm triển khai CI/CD tự động hoá quy trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Tham gia BH Tự nguyện NV Care

Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..

Trợ cấp thai sản hấp dẫn cho nhân viên nữ

Đào tạo:

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến

Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn

Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty

Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

