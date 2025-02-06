Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Võ Chí Công – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển ứng dụng di động cho nền tảng iOS và Android bằng React Native

Kết hợp với các team để phân tích, thiết kế và phát triển các tính năng mới

Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng phản hồi của ứng dụng

Gỡ lỗi và khắc phục các sự cố phát sinh trong quá trình phát triển

Luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ mới.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm và triển khai thực tế dự án với React Native

Hiểu biết vững về React và Redux

Có kinh nghiệm với các thư viện và framework phổ biến như Expo, ReduxSaga hoặc React Navigation

Ưu tiên có kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service, Web socket,Firebase và các SDK, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng

Có kinh nghiệm về Git và version control.

Có kinh nghiệm test, debug và tối ưu hiệu năng cho ứng dụng.

Ưu tiên cao với những bạn đã từng tham gia publish app lên Google play, Apple store hoặc có app đã được publish trên Google play, Apple store.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Mức lương theo năng lực, từ 10-20 triệu/tháng.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và lộ trình thăng tiến rõ ràng

Hưởng đầy đủ các chế độ BH, lễ tết theo quy định

Đồng nghiệp vô cùng thân thiện và chu đáo, văn hóa làm việc vui vẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING

