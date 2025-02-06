Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING

Lập trình viên Mobile

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Mobile Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Võ Chí Công – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển ứng dụng di động cho nền tảng iOS và Android bằng React Native
Kết hợp với các team để phân tích, thiết kế và phát triển các tính năng mới
Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng phản hồi của ứng dụng
Gỡ lỗi và khắc phục các sự cố phát sinh trong quá trình phát triển
Luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ mới.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm và triển khai thực tế dự án với React Native
Hiểu biết vững về React và Redux
Có kinh nghiệm với các thư viện và framework phổ biến như Expo, ReduxSaga hoặc React Navigation
Ưu tiên có kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service, Web socket,Firebase và các SDK, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng
Có kinh nghiệm về Git và version control.
Có kinh nghiệm test, debug và tối ưu hiệu năng cho ứng dụng.
Ưu tiên cao với những bạn đã từng tham gia publish app lên Google play, Apple store hoặc có app đã được publish trên Google play, Apple store.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Mức lương theo năng lực, từ 10-20 triệu/tháng.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Hưởng đầy đủ các chế độ BH, lễ tết theo quy định
Đồng nghiệp vô cùng thân thiện và chu đáo, văn hóa làm việc vui vẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20 Đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

