Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Lập trình viên Mobile

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương Yên

- Hai Bà Trưng

- Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển ứng dụng: Từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử cho đến triển khai và bảo trì.
Phát triển các tính năng mới: Thực hiện các yêu cầu phát triển tính năng mới cho ứng dụng.
Sửa lỗi và tối ưu hóa: Xử lý các lỗi phát sinh, tối ưu hóa hiệu năng và trải nghiệm người dùng của ứng dụng.
Cập nhật ứng dụng: Đảm bảo ứng dụng luôn tương thích với các phiên bản hệ điều hành mới nhất.
Hợp tác với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận thiết kế, QA, backend để đảm bảo sản phẩm chất lượng.

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: 3 năm dev Mobile APP.
Kinh nghiệm phát triển ứng dụng: Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên nền tảng Android (Java/Kotlin) hoặc iOS (Swift/Objective-C).
Kinh nghiệm với các framework: Hiểu biết về các framework phổ biến như React Native, Flutter, Xamarin... .
Ngôn ngữ lập trình: Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình Java, Kotlin, Swift, Objective-C.
Cơ sở dữ liệu: Hiểu biết về SQL, NoSQL.
Kiến trúc phần mềm: Hiểu biết về các kiến trúc phần mềm phổ biến (MVC, MVVM...). API: Kinh nghiệm làm việc với các API (REST, GraphQL...).
Version control: Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý phiên bản như Git.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 298 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

