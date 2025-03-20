Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương Yên - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển ứng dụng: Từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử cho đến triển khai và bảo trì.

Phát triển các tính năng mới: Thực hiện các yêu cầu phát triển tính năng mới cho ứng dụng.

Sửa lỗi và tối ưu hóa: Xử lý các lỗi phát sinh, tối ưu hóa hiệu năng và trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

Cập nhật ứng dụng: Đảm bảo ứng dụng luôn tương thích với các phiên bản hệ điều hành mới nhất.

Hợp tác với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận thiết kế, QA, backend để đảm bảo sản phẩm chất lượng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: 3 năm dev Mobile APP.

Kinh nghiệm phát triển ứng dụng: Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên nền tảng Android (Java/Kotlin) hoặc iOS (Swift/Objective-C).

Kinh nghiệm với các framework: Hiểu biết về các framework phổ biến như React Native, Flutter, Xamarin... .

Ngôn ngữ lập trình: Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình Java, Kotlin, Swift, Objective-C.

Cơ sở dữ liệu: Hiểu biết về SQL, NoSQL.

Kiến trúc phần mềm: Hiểu biết về các kiến trúc phần mềm phổ biến (MVC, MVVM...). API: Kinh nghiệm làm việc với các API (REST, GraphQL...).

Version control: Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý phiên bản như Git.

Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin