Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETLINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETLINE
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETLINE

Lập trình viên Mobile

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Mobile Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETLINE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT2A, dãy 16A2, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia phát triển và bảo trì các ứng dụng mobile app với Flutter hoặc React Native
Phối hợp làm việc với team sản phẩm, UI/UX và Backend để thiết kế, xây dựng và mở rộng ứng dụng.
Xử lý các công việc theo sự phân công của Quản lý.
Báo cáo tiến độ hằng ngày, hằng tuần cho Quản lý và Trưởng nhóm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm làm dự án phát triển ứng dụng trên mobile với Flutter hoặc ReactNative. (Tham gia tối thiểu 2 dự án và không tính thời gian thực tập)
Kinh nghiệm:
Kiến thức:
Thành thạo FLUTTER, Provider, Async Storage, Restful API, Json, Unit Test.
Có hiểu biết về REACT NATIVE, redux, hooks, Java/Kotlin, Object-C/Swift là một lợi thế.
Có hiểu biết biết về JavaScript, Xml, Soap, WebSocket.
Có hiểu biết về các mô hình MVC, MVVM, Clean Architecture
Sử dụng tốt các công cụ như Android Studio, VSCode, Git, SourceTree.
Kỹ năng:
Kỹ năng tìm hiểu công nghệ, đọc hiểu tài liệu tiếng anh.
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng tư duy phân tích và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETLINE Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá năng lực, review lương ít nhất 1 lần/năm.
Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13, thưởng theo tình hình kinh doanh.
Hưởng các chế độ, phụ cấp theo chính sách Công ty: Sinh nhật, Hiếu, Hỉ, Ốm đau ...
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: du lịch, team building, dã ngoại, ....
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, đề cao tinh thần học tập và phát triển.
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETLINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETLINE

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETLINE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 03 - BT2 Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

