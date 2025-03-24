Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Lập trình viên Mobile

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Mobile Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 617A Âu Cơ, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, HCM, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tham gia vào nhóm phát triển các ứng dụng Mobile trên nền tảng iOS và Android theo mô tả và yêu cầu của công ty.
Bảo trì ứng dụng hiện tại, sửa lỗi và thiết kế các chức năng mới theo yêu cầu.
Duy trì chất lượng code cùng với việc chọn các giải pháp tối ưu cho từng vấn đề.
Các công việc cụ thể khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên có chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm với Flutter cho cả iOS và Android từ 6 tháng trở lên;
Có kiến thức về Flutter framework, và các thư viện phổ biến của Flutter (Firebase, BLoC, Provider, …)
Có kinh nghiệm xử lý submit ứng dụng trên Appstore và Google Play Store
Có kinh nghiệm tích hợp GPS, xử lý hình ảnh là một lợi thế
Có kinh nghiệm thiết lập CI/CD build
Hiểu và làm việc với RESTFUL API;
Thành thạo các công cụ versioning như: Github
Chủ động và tích cực trong công việc;

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng
Mức lương: 9 - 12tr + thưởng dự án (open theo năng lực)
Làm việc theo giờ hành chính: T2 - T6: 8h00 - 12h00; 13h00 - 17h00, T7 làm cách tuần
Được hưởng BHXH, đóng full lương & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước
Thiết bị làm việc đầy đủ
Cơm trưa FREE 100%
Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 02/09, 30/04, 01/05, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.
Phúc lợi khác: Gói bảo hiểm cá nhân 24h, Quà Sinh nhật, Lương tháng 13
Đối với NV có gia đình: Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu cho ba/mẹ và bé, phát tập cho nhân viên có con từ lớp 1 - lớp 12
Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày
Quà mừng kết hôn, thăm hỏi tang sự tứ thân phụ mẫu, quà tặng CĐV ngày thành lập công đoàn
Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

