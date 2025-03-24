Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tham gia vào nhóm phát triển các ứng dụng Mobile trên nền tảng iOS và Android theo mô tả và yêu cầu của công ty.

Bảo trì ứng dụng hiện tại, sửa lỗi và thiết kế các chức năng mới theo yêu cầu.

Duy trì chất lượng code cùng với việc chọn các giải pháp tối ưu cho từng vấn đề.

Các công việc cụ thể khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên có chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm với Flutter cho cả iOS và Android từ 6 tháng trở lên;

Có kiến thức về Flutter framework, và các thư viện phổ biến của Flutter (Firebase, BLoC, Provider, …)

Có kinh nghiệm xử lý submit ứng dụng trên Appstore và Google Play Store

Có kinh nghiệm tích hợp GPS, xử lý hình ảnh là một lợi thế

Có kinh nghiệm thiết lập CI/CD build

Hiểu và làm việc với RESTFUL API;

Thành thạo các công cụ versioning như: Github

Chủ động và tích cực trong công việc;

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng

Mức lương: 9 - 12tr + thưởng dự án (open theo năng lực)

Làm việc theo giờ hành chính: T2 - T6: 8h00 - 12h00; 13h00 - 17h00, T7 làm cách tuần

Được hưởng BHXH, đóng full lương & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước

Thiết bị làm việc đầy đủ

Cơm trưa FREE 100%

Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 02/09, 30/04, 01/05, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.

Phúc lợi khác: Gói bảo hiểm cá nhân 24h, Quà Sinh nhật, Lương tháng 13

Đối với NV có gia đình: Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu cho ba/mẹ và bé, phát tập cho nhân viên có con từ lớp 1 - lớp 12

Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày

Quà mừng kết hôn, thăm hỏi tang sự tứ thân phụ mẫu, quà tặng CĐV ngày thành lập công đoàn

Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

