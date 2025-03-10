Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Lập trình viên Mobile

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Mobile Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 05 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương Thỏa thuận

˗ Phát triển và duy trì các ứng dụng di động đa nền tảng sử dụng Flutter (iOS và Android);
˗ Xây dựng UI/UX hiệu suất cao, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà đáp ứng tốt
cho nhiều thiết bị khác nhau;
˗ Xây dựng ứng dụng/component tối ưu về tốc độ và khả năng mở rộng, khả năng tái sử
dụng cho các mục đích khác nhau;
˗ Tham gia phân tích, phát triển các tính năng mới. Tìm kiếm, xây dựng các giải pháp, thư
viện mới, phù hợp cho các dự án được giao;
˗ Support môi trường phát triển và kiểm thử, và các công cụ đi kèm liên quan;
˗ Chịu trách nhiệm xử lý và phối hợp với các mảng liên quan để xử lý sự cố, vấn đề liên
quan;
˗ Các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý kỹ thuật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

˗ Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán – tin, Điện tử viễn thông,... hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác liên quan;
˗ Tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm làm việv với Flutter/Dart;
˗ Thành thạo làm việc với Restful APIs và các thư viện bên thứ 3 (GetX, Bloc, dio,
retrofit...);
˗ Kinh nghiệm làm việc với Firebase (Push Notifications, Crashlytics, Remote Config,
Dynamic Links);
˗ Thành thạo sử dụng git và các công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm;
˗ Kỹ năng làm việc nhóm;
˗ Tinh thần chủ động trong công việc;
˗ Có kinh nghiệm publish, quản lý ứng dụng trên App Store/Google Play.
Yêu cầu ưu tiên:
˗ Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Android Kotlin/Java;
˗ Có kinh nghiệm làm việc với NFC, HCE;
˗ Có khả năng phát triển ứng dụng Desktop bằng Flutter;
˗ Có khả năng đưa giải pháp tối ưu hiệu năng của ứng dụng;
˗ Đã có ứng dụng tham gia phát triển được triển khai thực tế;
˗ Có kinh nghiệm tích hợp eKYC;
˗ Có kinh nghiệm tích hợp các hệ thống thanh toán, ví điện tử;
˗ Có khả năng đóng góp, xây dựng cải thiện UI/UX.

Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, 8h30’ - 17h30’
- Mức lương: Thỏa thuận
- Thử việc 2 tháng, lương thử việc bằng 85% lương chính thức;
- Nghỉ phép năm: 12 ngày làm việc/ năm và các chế độ nghỉ phép/ nghỉ lễ khác theo quy định của Luật;
- Lao động Việt Nam;
- Có chi phí phúc lợi vào các ngày Lễ - Tết và sinh nhật,hiếu hỉ, thăm hỏi....;
- Chế độ khám sức khoẻ hàng năm;
- Cung cấp trang thiết bị cần thiết để làm việc;
- Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 1/18 Nguyễn Văn Mại, Phường 4

