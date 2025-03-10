Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Mobile Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
- Hà Nội: Số 05 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương Thỏa thuận
˗ Phát triển và duy trì các ứng dụng di động đa nền tảng sử dụng Flutter (iOS và Android);
˗ Xây dựng UI/UX hiệu suất cao, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà đáp ứng tốt
cho nhiều thiết bị khác nhau;
˗ Xây dựng ứng dụng/component tối ưu về tốc độ và khả năng mở rộng, khả năng tái sử
dụng cho các mục đích khác nhau;
˗ Tham gia phân tích, phát triển các tính năng mới. Tìm kiếm, xây dựng các giải pháp, thư
viện mới, phù hợp cho các dự án được giao;
˗ Support môi trường phát triển và kiểm thử, và các công cụ đi kèm liên quan;
˗ Chịu trách nhiệm xử lý và phối hợp với các mảng liên quan để xử lý sự cố, vấn đề liên
quan;
˗ Các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý kỹ thuật.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
˗ Tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm làm việv với Flutter/Dart;
˗ Thành thạo làm việc với Restful APIs và các thư viện bên thứ 3 (GetX, Bloc, dio,
retrofit...);
˗ Kinh nghiệm làm việc với Firebase (Push Notifications, Crashlytics, Remote Config,
Dynamic Links);
˗ Thành thạo sử dụng git và các công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm;
˗ Kỹ năng làm việc nhóm;
˗ Tinh thần chủ động trong công việc;
˗ Có kinh nghiệm publish, quản lý ứng dụng trên App Store/Google Play.
Yêu cầu ưu tiên:
˗ Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Android Kotlin/Java;
˗ Có kinh nghiệm làm việc với NFC, HCE;
˗ Có khả năng phát triển ứng dụng Desktop bằng Flutter;
˗ Có khả năng đưa giải pháp tối ưu hiệu năng của ứng dụng;
˗ Đã có ứng dụng tham gia phát triển được triển khai thực tế;
˗ Có kinh nghiệm tích hợp eKYC;
˗ Có kinh nghiệm tích hợp các hệ thống thanh toán, ví điện tử;
˗ Có khả năng đóng góp, xây dựng cải thiện UI/UX.
Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận
- Thử việc 2 tháng, lương thử việc bằng 85% lương chính thức;
- Nghỉ phép năm: 12 ngày làm việc/ năm và các chế độ nghỉ phép/ nghỉ lễ khác theo quy định của Luật;
- Lao động Việt Nam;
- Có chi phí phúc lợi vào các ngày Lễ - Tết và sinh nhật,hiếu hỉ, thăm hỏi....;
- Chế độ khám sức khoẻ hàng năm;
- Cung cấp trang thiết bị cần thiết để làm việc;
- Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
