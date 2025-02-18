Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS

Lập trình viên Mobile

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Mobile Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 18, Tháp A, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng ứng dụng mobile sử dụng Flutter framework
Phát triển các modules theo yêu cầu và riêng biệt cho Android và iOS
Làm việc, tương tác với các team khác (Sản phẩm, Thiết kế) để phát triển các tính năng của ứng dụng
Bảo trì, nâng cấp & phát triển các tính năng mới cho các ứng dụng (Android, iOS) đã triển khai
Nghiên cứu và tích hợp các công nghệ mới phục vụ sản phẩm cốt lõi của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên mới hoặc sắp tốt nghiệp
Có kinh nghiệm phát triển dự án mobile iOS hoặc android
Có kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service, Web socket và các SDK, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng
Có kiến thức và kinh nghiệm về lập trình hướng đối tượng (OOP), thiết kế hệ thống tổng thể.
Có kinh nghiệm tích hợp SDK Facebook API, Google Analytics, FireBase
Có kinh nghiệm sử dụng và làm việc với các hệ quản trị CSDL như MySQL, Maria DB
Có kinh nghiệm phân tích, thiết kế UI/UX cho nền tảng di động sử dụng Adobe XD, Figma, Sketch, Invision, Balsamiq
Đã có dự án trên App Store, Google Play
Có kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng gói phúc lợi nghỉ mát, thưởng ngày lễ, sinh nhật... hơn 16.000.000đ/ năm.
- Thu nhập thỏa thuận, lên tới 200.000.000 triệu/năm.
- Bảo hiểm sức khỏe PTI, khám sức khỏe hàng năm, hỗ trợ bệnh hiểm nghèo
- Các chế độ quan tâm đến người thân của CBNV.
- Thưởng Tết 2 - 4 tháng lương, thưởng thâm niên hàng năm, thưởng khi đạt KPI theo chế độ riêng của đơn vị.
- Và các quyền lợi khác đảm bảo đúng theo Luật Lao động quy định.
- Môi trường làm việc theo giá trị hạnh phúc – hiệu quả - ý nghĩa, có nhiều hoạt động thể thao, đọc sách, đào tạo, thiện nguyện để tăng tính kết nối và thúc đẩy phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18, Tháp A, Toà nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

