Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, Duy Tân, Tòa nhà CMC Tower, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

– Tham gia phân tích requirement, thiết kế hệ thống cho các sản phẩm mobile của công ty

– Tham gia phát triển, xây dựng ứng dụng và tối ưu hóa hiệu suất của các sản phẩm Mobile trên nền tảng Flutter

– Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để cải tiến, nâng cao chất lượng các dự án.

– Phối hợp công việc với các team khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có kiến thức về lập trình Flutter

– Biết lập trình Native Android App (Kotlin) hoặc iOS App (Swift) là lợi thế

– Nắm vững kiến thức về HTTP1.1/Websocket/Socket

– Có kiến thức về iOS/Android SDK

– Kinh nghiệm tích hợp với các hệ thống Firebase (Push notification, analytics, authentication), OneSignal

– Có khả năng đưa giải pháp tối ưu hiệu năng của ứng dụng

– Ưu tiên có kinh nghiệm đưa ứng dụng lên Apple Store và Play Store

– Tinh thần tự giác trong công việc

– Kỹ năng làm việc theo nhóm

– Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

– Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương theo năng lực + KPI tháng/quý/năm + phúc lợi Lễ tết

– Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

– Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

– Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).

– Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Mircrosoft, IBM, Google …

– Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

– Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

– Làm việc tại tập đoàn công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam

– Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 41h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật

– Môi trường làm việc năng động, công bằng, đoàn kết và tôn trọng

– Tham gia các hoạt động thể thao (câu lạc bộ bóng đá, chạy), các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,…)

– Các chế độ phúc lợi hàng năm: Team Building, du lịch, dã ngoại, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

