[Bình Dương] Eurowindow Công Nhân Bốc Xếp Vận Chuyển 5 người Toàn thời gian cố định lương Từ 7 triệu đến 12 triệu

- Có thể nghỉ ngơi thoải mái khi chờ hàng, chờ xe.

- Dọn dẹp, vệ sinh và đảm bảo an toàn, sạch sẽ khu vực sau khi hoàn tất việc vận chuyển.

- Không yêu cầu bằng cấp (biết đọc, viết).

- Thử việc 1 tháng, mức lương 6.000.000vnd, phụ cấp nhà trọ 700.000vnd, phụ cấp chuyên cần 300.000vnd.

- Hết 1 tháng ký hợp đồng lao động và tính theo lương khoán (trung bình từ 7-12 triệu).

- Đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động và các chính sách của Công ty.