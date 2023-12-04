[Bình Dương] Eurowindow Công Nhân Bốc Xếp Vận Chuyển 5 người Toàn thời gian cố định lương Từ 7 triệu đến 12 triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Eurowindow
- Bình Dương: Nhà máy 2 Eurowindow, khu phố 7, phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên, Bình Dương, Thị xã Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Bốc, xếp, vận chuyển hàng hóa lên xe hàng.
- Dọn dẹp, vệ sinh và đảm bảo an toàn, sạch sẽ khu vực sau khi hoàn tất việc vận chuyển.
- Có thể nghỉ ngơi thoải mái khi chờ hàng, chờ xe.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sức khỏe tốt, siêng năng, chịu khó.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Không yêu cầu bằng cấp (biết đọc, viết).
Tại Eurowindow Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 1 tháng, mức lương 6.000.000vnd, phụ cấp nhà trọ 700.000vnd, phụ cấp chuyên cần 300.000vnd.
- Hết 1 tháng ký hợp đồng lao động và tính theo lương khoán (trung bình từ 7-12 triệu).
- Đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động và các chính sách của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Eurowindow
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
