[Bình Dương] Eurowindow Công Nhân Bốc Xếp Vận Chuyển 5 người Toàn thời gian cố định lương Từ 7 triệu đến 12 triệu

Eurowindow
Ngày đăng tuyển: 04/12/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Eurowindow

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Eurowindow

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Nhà máy 2 Eurowindow, khu phố 7, phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên, Bình Dương, Thị xã Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Bốc, xếp, vận chuyển hàng hóa lên xe hàng.

- Dọn dẹp, vệ sinh và đảm bảo an toàn, sạch sẽ khu vực sau khi hoàn tất việc vận chuyển.

- Có thể nghỉ ngơi thoải mái khi chờ hàng, chờ xe.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sức khỏe tốt, siêng năng, chịu khó.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Không yêu cầu bằng cấp (biết đọc, viết).

Tại Eurowindow Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 1 tháng, mức lương 6.000.000vnd, phụ cấp nhà trọ 700.000vnd, phụ cấp chuyên cần 300.000vnd.

- Hết 1 tháng ký hợp đồng lao động và tính theo lương khoán (trung bình từ 7-12 triệu).

- Đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động và các chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Eurowindow

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Eurowindow

Eurowindow

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

