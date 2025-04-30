Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Sửa chữa và bảo dưỡng máy gầm ô tô tải: Tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế các bộ phận của máy gầm ô tô tải như hệ thống treo, hệ thống lái, động cơ, hộp số, trục truyền động, phanh, hệ thống giảm xóc, cầu xe.
Sửa chữa và bảo dưỡng máy gầm ô tô tải:
Chẩn đoán sự cố và tìm nguyên nhân hư hỏng: Sử dụng các thiết bị kiểm tra chuyên dụng để xác định các lỗi kỹ thuật, sự cố máy gầm của xe ô tô tải và đề xuất phương án sửa chữa hợp lý.
Chẩn đoán sự cố và tìm nguyên nhân hư hỏng:
Lắp đặt, thay thế phụ tùng: Thực hiện lắp đặt, thay thế các bộ phận, linh kiện máy gầm như phanh, giảm xóc, cầu trục, hệ thống truyền động và các bộ phận cơ khí liên quan.
Lắp đặt, thay thế phụ tùng:
Hỗ trợ công tác bảo trì định kỳ: Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì theo định kỳ các bộ phận máy gầm, đảm bảo xe tải hoạt động ổn định, an toàn trong suốt quá trình sử dụng.
Hỗ trợ công tác bảo trì định kỳ:
Kiểm tra chất lượng sau khi sửa chữa: Sau khi hoàn tất công việc sửa chữa hoặc bảo dưỡng, thực hiện kiểm tra lại các bộ phận đã sửa chữa để đảm bảo xe hoạt động tốt và không gặp phải sự cố trong quá trình vận hành.
Kiểm tra chất lượng sau khi sửa chữa:
Quản lý và bảo quản thiết bị, dụng cụ kỹ thuật: Sử dụng và bảo quản các công cụ, thiết bị kiểm tra, sửa chữa trong quá trình làm việc, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công việc.
Quản lý và bảo quản thiết bị, dụng cụ kỹ thuật:
Lập báo cáo công việc: Ghi chép chi tiết về tình trạng sửa chữa, bảo dưỡng và các lỗi phát hiện được trong quá trình làm việc để báo cáo cho cấp trên hoặc bộ phận quản lý.
Lập báo cáo công việc:

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành cơ khí ô tô, kỹ thuật ô tô.
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, đặc biệt là ô tô tải hoặc các loại xe có cấu tạo tương tự.
Kinh nghiệm:
Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết sâu về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các hệ thống máy gầm ô tô tải, kỹ thuật sửa chữa các bộ phận cơ khí, điện của ô tô.
Kiến thức chuyên môn:
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các công cụ và thiết bị chẩn đoán, sửa chữa ô tô; có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Kỹ năng:
Tinh thần làm việc: Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc; có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tinh thần làm việc:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000 VNĐ - 9.000.000 VNĐ (tùy vào tay nghề) + Thưởng doanh số
: 7.000.000 VNĐ
9.000.000 VNĐ (tùy vào tay nghề) + Thưởng doanh số
BHXH đóng full mức lương cơ bản
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước
Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Year & Party, Teambuilding
Thưởng tháng lương thứ 13 hoặc 14 tùy vào tình hình kinh doanh
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tháp Tây Tòa Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

