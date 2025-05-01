Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KANNA COSMETICS làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KANNA COSMETICS
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KANNA COSMETICS

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KANNA COSMETICS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Nhà máy Kanna, Lô D, Đường số 2, KCN Bình Đường, P. An Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận đơn hàng và đặc điểm yêu cầu riêng cuả từng sản phẩm trong mỗi đơn hàng từ sếp hoặc từ các bên khách hàng.
Trao đổi với bộ phận R&D thường xuyên để cập nhật các quy trình mới + ổn định giới thiệu cho các bên khách hàng.
Làm việc với các khách hàng mới, chuẩn bị báo giá Bán thành phẩm, Thành phẩm, bao bì cấp 1, bao bì cấp 2, các Hồ sơ liên quan,
Trao đổi với Cấp trên và bộ phận R&D về yêu cầu của mẫu sản phẩm, đặc điểm và tài liệu đi kèm
Lấy thông tin cho bộ phận QLCL soạn Hồ sơ Công bố+ chuẩn bị Hồ sơ PIF cho khách. Thông báo và chuyển mẫu thành phẩm của khách hàng cho QLCL gửi mẫu Kiểm nghiệm khi khách có nhu cầu làm Phiếu Kiểm nghiệm..
Lên ý tưởng thiết kế cùng với khách hàng, đưa thông tin ý tưởng về quy cách, màu sắc, chất liệu,... để bộ phận thiết kế dựng lên bản market ưng ý gửi lại cho khách. Sau khi khách chốt, duyệt lại màu sắc, quy cách, chất liệu,... trước khi in và sau khi in về.
Báo đơn đưa xác nhận tài chính, số lượng, yêu cầu của đơn hàng và Deadline đến phòng Vật Tư và Giám đốc Sản Xuất để chuẩn bị Vật tư, Nguyên liệu, sắp xếp lịch sản xuất, đưa đơn hàng và đầu công việc đến các bộ phận liên quan. Giục Công thức và Hồ sơ công bố cũng như các giấy tờ liên quan cho khách hàng .
Làm việc với phòng Vật tư và GĐSX để có được lịch giao hàng chính xác trao đổi lại với KH . Theo dõi lịch và quá trình sx, thúc giục các bộ phận liên quan để kiểm soát đúng tiến độ trả hàng + Hồ sơ giấy tờ liên quan. Nếu có vấn đề phát sinh chậm trả hàng, báo lại ngay khi phát sinh vấn đề , hẹn lại thời gian có thể giao hàng với khách.
Trong trường hợp phát sinh vấn đề không thể đáp ứng được đơn hàng ở mức độ nghiêm trọng hoặc không đàm phán được, báo cáo lại ngay với BLĐ để có hướng giải quyết ổn thỏa và nhanh nhất.
Liên hệ, chăm sóc khách hàng thường xuyên để thu thập phản hồi và yêu cầu của họ. Cập nhật, báo cáo, giải quyết các vấn đề phát sinh. Nếu có vấn đề lỗi sản phẩm cần báo ngay cho BLĐ ( trong trường hợp không báo được cho BLĐ + RD, báo cho QLCL).
Tiếp nhận phản hồi hàng lỗi. Kết hợp với bộ phận QLCL xử lý những vấn đề liên quan đến khiếu nại về chất lượng sản phẩm.
Theo dõi, thúc giục quá trình khắc phục hàng lỗi và tiến độ trả hàng lỗi cho khách.
Phụ trách làm việc với kế toán và khách hàng về giá cả, công nợ với các bên đối tác.
Báo cáo, cập nhật đơn hàng và tiến độ giao hàng cho BLĐ.
Tiếp nhận và giải quyết các công việc khác khi được cấp trên giao phó và phân công trong từng giai đoạn khác nhau.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
Độ tuổi: từ 20-35 tuổi
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi
Không ngại việc đi gặp khách hàng, NCC...
Anh văn giao tiếp
Thành thạo vi tính văn phòng
Có ngoại hình
Biết tiếng Trung là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KANNA COSMETICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000đ- 12.000.000đ + KPI
Phụ cấp: ăn trưa, chuyên cần, thâm niên
Tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ ngay khi ký HĐLĐ chính thức
Thưởng ngày lễ, tết,...
Du lịch nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung,sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KANNA COSMETICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KANNA COSMETICS

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KANNA COSMETICS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 18 Võ Thị Thừa, Khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

