[Bình Dương] Eurowindow Công nhân sản xuất tại Tân Uyên 5 người Toàn thời gian cố định lương Đến 10 triệu

[Bình Dương] Eurowindow Công nhân sản xuất tại Tân Uyên 5 người Toàn thời gian cố định lương Đến 10 triệu

Eurowindow
Ngày đăng tuyển: 04/12/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Eurowindow

Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Nhà máy 2 Eurowindow, khu phố 7, phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, Thị xã Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 10 Triệu

- Công nhân sản xuất làm việc tại xưởng Nhựa, xưởng Kính nhà máy Eurowindow
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi vào làm
- Công việc nhẹ nhàng, nơi làm việc mát mẻ
- Trao đổi chi tiết khi tham gia phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể làm ca 12 tiếng
- Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, biết đọc viết
- Hồ sơ gồm: Căn cước công dân, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, có công chứng

Tại Eurowindow Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc: 6.000.000 vnd
- Phụ cấp nhà trọ: 300.000 vnd
- Phụ cấp chuyên cần: 700.000 vnd
- Phụ cấp cơm trưa tại nhà máy
- Từ tháng thứ 2, lương ăn theo sản phẩm, trung bình 8-12 triệu/tháng
- Đóng đẩy đủ các loại Bảo hiểm khi ký hợp đồng lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Eurowindow

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

