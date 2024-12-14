Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
Ngày đăng tuyển: 14/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 11, Đường Số 6, KCN Vsip 2, Phường Hòa Phú , Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương, Việt Nam, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
Assist in creating test patterns and all related tasks.
Communicate with US on pattern issues.
Communicate with Leuctra center on Leuctra system problems.
Work with all internal / external team to apply pattern/ sew drawing for new project.
Take care process / SOP and update.
Process continuous improvement for C&S improvement & cost saving.
Work with US/ China facility & Manager to receive inline product engineering change, improvement or issue solving for inline items & deploy the change to production.
Assist in creating test patterns and all related tasks.
Communicate with US on pattern issues.
Communicate with Leuctra center on Leuctra system problems.
Work with all internal / external team to apply pattern/ sew drawing for new project.
Take care process / SOP and update.
Process continuous improvement for C&S improvement & cost saving.
Work with US/ China facility & Manager to receive inline product engineering change, improvement or issue solving for inline items & deploy the change to production.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Graduate of university with industrial engineering or technical field.
Expert user of Excel and statistical analysis software
Good English

Tại Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu 2, Phường Phú Tân, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

