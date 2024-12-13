Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
- Bình Dương: Số 21 VSIP II
- A, Đường số 27, Khu Công Nghiệp Việt Nam
- Singapore II
- A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 6 Triệu
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về sản phẩm qua các kênh online, nền tảng mạng xã hội,...
Học và trả lời khách hàng các thông tin sản phẩm, chính sách mua hàng, giá bán
Đối với khách có nhu cầu trải nghiệm sản phẩm thực tế, hướng dẫn và tiếp đón khách ở văn phòng công ty..
Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của quản lý.
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần ham học hỏi
Biết sử dụng phần mềm văn phòng cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm trong thời gian thực tập
Khi thực tập xong sẽ thương lượng chuyển thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
