Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 6 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 21 VSIP II - A, Đường số 27, Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore II - A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Thực tập sinh

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về sản phẩm qua các kênh online, nền tảng mạng xã hội,...

Học và trả lời khách hàng các thông tin sản phẩm, chính sách mua hàng, giá bán

Đối với khách có nhu cầu trải nghiệm sản phẩm thực tế, hướng dẫn và tiếp đón khách ở văn phòng công ty..

Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Học chuyên nghành ngoại ngữ tiếng trung

Có tinh thần ham học hỏi

Biết sử dụng phần mềm văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập

Tham gia bảo hiểm trong thời gian thực tập

Khi thực tập xong sẽ thương lượng chuyển thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển

