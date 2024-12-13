Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Thị xã Dĩ An Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

+Giám sát an toàn tại công trường, đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu an toàn của khách hàng.

+Chuẩn bị giấy phép làm việc và các hồ sơ liên quan đến công việc khác (Giấy phép cẩu/ giấy phép làm việc trên cao/ …)

+Báo cáo-Liên lạc-Thảo luận các công việc, những khó khăn cho Trưởng phòng và Giám đốc Nhà máy

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có đủ bằng cấp chuyên môn về vị trí công việc Giám sát an toàn

- Nắm rõ luật - quy định về an toàn lao động tại công trình - nhà máy

- Có khả năng biên soạn & chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến an toàn lao động

- Sử dụng thành thạo kỹ năng vi tính (Ms Office)

- Kỹ năng giao tiếp tốt. ưu tiên ứng viên có tiếng Anh tốt

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

- Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần (được tạm nghỉ thứ 7 nếu công ty không có việc), được nghỉ ngày chủ nhật & các ngày lễ, tết theo quy định của Luật Việt Nam hiện hành.

- Được đóng BHYT,BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được thưởng vào các ngày nghỉ lễ và tết trong năm căn cứ vào kết quả kinh doanh của công ty.

- Hỗ trợ tiền ăn buổi trưa, ăn ca (nếu làm tăng ca).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin