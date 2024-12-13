Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Thị xã Dĩ An Bình Dương, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
+Giám sát an toàn tại công trường, đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu an toàn của khách hàng.
+Chuẩn bị giấy phép làm việc và các hồ sơ liên quan đến công việc khác (Giấy phép cẩu/ giấy phép làm việc trên cao/ …)
+Báo cáo-Liên lạc-Thảo luận các công việc, những khó khăn cho Trưởng phòng và Giám đốc Nhà máy
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có đủ bằng cấp chuyên môn về vị trí công việc Giám sát an toàn
- Nắm rõ luật - quy định về an toàn lao động tại công trình - nhà máy
- Có khả năng biên soạn & chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến an toàn lao động
- Sử dụng thành thạo kỹ năng vi tính (Ms Office)
- Kỹ năng giao tiếp tốt. ưu tiên ứng viên có tiếng Anh tốt
- Nắm rõ luật - quy định về an toàn lao động tại công trình - nhà máy
- Có khả năng biên soạn & chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến an toàn lao động
- Sử dụng thành thạo kỹ năng vi tính (Ms Office)
- Kỹ năng giao tiếp tốt. ưu tiên ứng viên có tiếng Anh tốt
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.
- Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần (được tạm nghỉ thứ 7 nếu công ty không có việc), được nghỉ ngày chủ nhật & các ngày lễ, tết theo quy định của Luật Việt Nam hiện hành.
- Được đóng BHYT,BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được thưởng vào các ngày nghỉ lễ và tết trong năm căn cứ vào kết quả kinh doanh của công ty.
- Hỗ trợ tiền ăn buổi trưa, ăn ca (nếu làm tăng ca).
- Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần (được tạm nghỉ thứ 7 nếu công ty không có việc), được nghỉ ngày chủ nhật & các ngày lễ, tết theo quy định của Luật Việt Nam hiện hành.
- Được đóng BHYT,BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được thưởng vào các ngày nghỉ lễ và tết trong năm căn cứ vào kết quả kinh doanh của công ty.
- Hỗ trợ tiền ăn buổi trưa, ăn ca (nếu làm tăng ca).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI