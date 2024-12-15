Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai - Hậu Giang - Tiền Giang ...và 5 địa điểm khác, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và tư vấn bán hàng trực tiếp cho hộ gia đình trong khu vực được phân công.

- Hỗ trợ ký kết hợp đồng lắp đặt máy và giới thiệu gói dịch vụ của công ty (thay lõi, bảo trì bảo dưỡng)

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Đặc biệt: Có sự hỗ trợ giới thiệu CHÍNH THỨC BẰNG CÔNG VĂN VÀ ĐI ĐẾN NHÀ DÂN CÙNG CHUNG VỚI SALE từ chính quyền địa phương trong quá trình tiếp xúc khách hàng tại địa phương

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Siêng năng, chịu khó

- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ.

- Kiên trì, quyết tâm cao.

- Có thể làm việc với áp lực công việc cao.

- Không đòi hỏi bằng cấp, không yêu cầu kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế

- Làm càng nhiều, thu nhập càng cao

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 20 triệu + PC

- Thu nhập không giới hạn, làm nhiều được nhiều

- Môi trường trẻ trung, thỏa sức sáng tạo, triển khai các Phương án mới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công việc và năng lực bản thân.

- Các chế độ BHXH theo quy định

