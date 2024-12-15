Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đồng Nai

- Hậu Giang

- Tiền Giang ...và 5 địa điểm khác, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và tư vấn bán hàng trực tiếp cho hộ gia đình trong khu vực được phân công.
- Hỗ trợ ký kết hợp đồng lắp đặt máy và giới thiệu gói dịch vụ của công ty (thay lõi, bảo trì bảo dưỡng)
- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Đặc biệt: Có sự hỗ trợ giới thiệu CHÍNH THỨC BẰNG CÔNG VĂN VÀ ĐI ĐẾN NHÀ DÂN CÙNG CHUNG VỚI SALE từ chính quyền địa phương trong quá trình tiếp xúc khách hàng tại địa phương

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Siêng năng, chịu khó
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ.
- Kiên trì, quyết tâm cao.
- Có thể làm việc với áp lực công việc cao.
- Không đòi hỏi bằng cấp, không yêu cầu kinh nghiệm
- Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế
- Làm càng nhiều, thu nhập càng cao

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 20 triệu + PC
- Thu nhập không giới hạn, làm nhiều được nhiều
- Môi trường trẻ trung, thỏa sức sáng tạo, triển khai các Phương án mới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công việc và năng lực bản thân.
- Các chế độ BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà văn phòng Lidaco, Số 19 Đại Từ , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

