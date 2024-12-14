Tuyển Nhân viên kinh doanh Showroom Tholux làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 1, Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh 6, đường ĐT 743, Bình An, Dĩ An, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chăm sóc quầy kệ và trưng bày hàng hóa theo đúng quy định

Giới thiệu sản phẩm phù hợp cho khách hàng.

Kiểm tra tem giá, bảng giá, hạn sử dụng, chất lượng và chủng loại hàng hóa, điều chỉnh bảng giá khi có thông báo.

Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống cửa hàng của công ty, quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng tại cửa hàng.

Một số công việc khác theo hướng dẫn và phân công của quản lý.

Phối hợp cùng với nhân sự tiền lương kiểm soát công ca và rà soát chế độ cho nhân viên bán hàng.

Sắp xếp, trưng bày sản phẩm tại showroom.

Thực hiện các báo cáo hàng ngày theo yêu cầu công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan (kinh tế, quản trị kinh doanh,...) là lợi thế.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương tự, ưu tiên đã làm trong lĩnh vực kim khí, gia dụng.

Có khả năng làm việc độc lập, kết hợp nhóm và chịu áp lực công việc,...

Có kỹ năng bán hàng, đàm phán, giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Showroom Tholux Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Thời gian làm việc: Ca 1: 8h-15h Ca 2: 14h30-21h30

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.(cạnh tranh và hấp dẫn)

Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Showroom Tholux

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin