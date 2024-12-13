Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 1B5 Đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

– Triển khai, thực hiện các kế hoạch Marketing các dự án của công ty dưới sự chỉ đạo của Giám đốc.
– Lập và tổ chức sự kiện, phòng trào kế hoạch Marketing cho các dự án công ty nhằm đảm bảo hình ảnh và mục đích đề ra.
– Xây dựng và phát triển hình ảnh công ty theo mục tiêu, kế hoạch và quy định của Giám đốc Công ty.
– Thực hiện các công việc chung về Marketing theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên.
– Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong chuyên ngành Marketing lĩnh vực kinh doanh BĐS.
– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
– Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và Cầu tiến trong công việc.
– Kỹ năng giao tiếp tốt.
– Kỹ năng edit, xây dựng hình ảnh, xây dựng kênh truyền thông, sơ đồ.
– Có khả năng làm việc nhóm.
– Chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
– Mức lương cơ bản: từ 15 – 50 triệu/ tháng
– Hoa hồng/giao dịch của Phòng tùy theo từng dự án
– Lương tháng 13,14…, thưởng vào các ngày lễ, tết lớn trong năm.
– Chính sách phúc lợi: Đồng phục, Du lịch hàng quý/ năm, sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản, ma chay,…
– Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
– Được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn năng cao kỹ năng chuyên môn.
Chế độ đãi ngộ chung CBNV
– Thưởng sinh nhật, Thưởng các ngày Lễ, Thưởng Tháng, Quý, Năm, Tết, Thưởng Tháng 13
– Thưởng nóng theo giao dịch, vinh danh theo tháng, quý, năm
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách phúc lợi toàn diện theo luật lao động
– Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV
– Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1B5 Khu Nhà Ở Toa Xe, đường Lý Thường Kiệt, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

