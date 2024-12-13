Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Khu phố 7, phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
- Quản lý kho vật tư
- Chuẩn bị các phương tiện, tạo điều kiện cho việc tiếp nhận hàng, kiểm soát và nhập kho theo quy định, quy trình
- Thực hiện công tác vào số liệu quản lý kho
- Thực hiện kiểm kê, đối chiếu kho với kế toán vào cuối tháng
- Luôn đáp ứng yêu cầu xuất hàng
- Hỗ trợ phụ kho xuất hàng khi phụ kho nghỉ phép
- Trao đổi chi tiết hơn khi tham gia phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm về nghiệp vụ kho bãi
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng
- Nhanh nhẹn, trung thực, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao
- Sẵn sàng tăng ca
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập tốt
- Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
- Môi trường năng động
- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động và chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
