Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu phố 7, phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Quản lý kho vật tư

- Chuẩn bị các phương tiện, tạo điều kiện cho việc tiếp nhận hàng, kiểm soát và nhập kho theo quy định, quy trình

- Thực hiện công tác vào số liệu quản lý kho

- Thực hiện kiểm kê, đối chiếu kho với kế toán vào cuối tháng

- Luôn đáp ứng yêu cầu xuất hàng

- Hỗ trợ phụ kho xuất hàng khi phụ kho nghỉ phép

- Trao đổi chi tiết hơn khi tham gia phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về nghiệp vụ kho bãi

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng

- Nhanh nhẹn, trung thực, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao

- Sẵn sàng tăng ca

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tốt

- Cơ hội thăng tiến cao trong công việc

- Môi trường năng động

- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động và chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

