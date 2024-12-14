Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 139A, Trần Quang Diệu, KP Tân Phước, Phường Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Sửa chữa hệ thống máy- động cơ

Sửa chữa hệ thống Thắng

Sửa chữa hệ thống điện

Sửa chữa hệ thống làm mát

Sửa chữa hệ thống thủy Lực

Sửa chữa hệ thống hợp số

Lốp xe nâng

Thay thế các phụ tùng vật tư chi tiết của xe

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm: Chịu khó, trung thật, yêu thích sửa chữa xe nâng, cơ giới

Có kinh nghiệm: Sửa chữa xứ lý được tình hư hỏng xe nâng, xúc lật cơ giới.

Ưu tiên: Kỹ thuật có bằng lái Ô Tô từ B1 trở lên

Trình độ: trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có chế độ BHXH,BHYT

ngày nghỉ hàng tuần, phép năm, du lịch

Đãi ngộ ăn trưa, tiền xăng, điện thoại

có các thiết bị bảo hộ trong quá trình làm việc

Môi trường năng động, chuyên nghiệp

Có lộ trình Thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM

