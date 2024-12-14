Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 14/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 139A, Trần Quang Diệu, KP Tân Phước, Phường Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Sửa chữa hệ thống máy- động cơ
Sửa chữa hệ thống Thắng
Sửa chữa hệ thống điện
Sửa chữa hệ thống làm mát
Sửa chữa hệ thống thủy Lực
Sửa chữa hệ thống hợp số
Lốp xe nâng
Thay thế các phụ tùng vật tư chi tiết của xe

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm: Chịu khó, trung thật, yêu thích sửa chữa xe nâng, cơ giới
Có kinh nghiệm: Sửa chữa xứ lý được tình hư hỏng xe nâng, xúc lật cơ giới.
Ưu tiên: Kỹ thuật có bằng lái Ô Tô từ B1 trở lên
Trình độ: trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có chế độ BHXH,BHYT
ngày nghỉ hàng tuần, phép năm, du lịch
Đãi ngộ ăn trưa, tiền xăng, điện thoại
có các thiết bị bảo hộ trong quá trình làm việc
Môi trường năng động, chuyên nghiệp
Có lộ trình Thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 139A đường Trần Quang Diệu, khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

