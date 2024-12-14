Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 139A, Trần Quang Diệu, KP Tân Phước, Phường Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Sửa chữa hệ thống máy- động cơ
Sửa chữa hệ thống Thắng
Sửa chữa hệ thống điện
Sửa chữa hệ thống làm mát
Sửa chữa hệ thống thủy Lực
Sửa chữa hệ thống hợp số
Lốp xe nâng
Thay thế các phụ tùng vật tư chi tiết của xe
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chưa có kinh nghiệm: Chịu khó, trung thật, yêu thích sửa chữa xe nâng, cơ giới
Có kinh nghiệm: Sửa chữa xứ lý được tình hư hỏng xe nâng, xúc lật cơ giới.
Ưu tiên: Kỹ thuật có bằng lái Ô Tô từ B1 trở lên
Trình độ: trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có chế độ BHXH,BHYT
ngày nghỉ hàng tuần, phép năm, du lịch
Đãi ngộ ăn trưa, tiền xăng, điện thoại
có các thiết bị bảo hộ trong quá trình làm việc
Môi trường năng động, chuyên nghiệp
Có lộ trình Thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
