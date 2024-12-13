Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần City Auto làm việc tại Bình Dương thu nhập 5 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần City Auto
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/01/2025
Công Ty Cổ Phần City Auto

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần City Auto

Mức lương
5 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 28, DDT743, Dĩ An , Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 50 Triệu

- Lên kế hoạch tiếp cận, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và ký hợp đồng.
- Họp nhóm, làm việc nhóm, báo cáo kế hoạch công việc theo tuần tháng quỹ.
- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM SALE
- Trình độ: Trung cấp trở lên.
- Chuyên ngành: công nghệ ô tô, QTKD và các ngành kỹ thuật liên quan. (Ưu tiên)
- Đam mê kinh doanh và thái độ tích cực trong công việc.
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần City Auto Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
- Làm trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần City Auto

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần City Auto

Công Ty Cổ Phần City Auto

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 218 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

