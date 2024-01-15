Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Miền Nam Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Miền Nam Group
Ngày đăng tuyển: 15/01/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Miền Nam Group

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Miền Nam Group

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 627 QL13, Bình Đức 2, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Vị trí Kế Toán Tổng Hợp phụ trách mảng Dịch Vụ Sửa Chữa Ô Tô:

- Thực hiện hiệu quả sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh như quản lý tài sản, vật tư, giá thành, công nợ, thanh toán.

- Thực hiện lập và gửi các tờ khai thuế định kỳ một cách đầy đủ, chính xác; thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế.

- Quản lý và lưu trữ hoá đơn, chứng từ, sổ sách; bảo mật số liệu kế toán.

- Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa.

- Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ đến hạn phải thu, phải trả.

- Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

- Hoàn thành sổ sách kế toán, xác định được kết quả kinh doanh của tháng.

- Báo cáo thuế, báo cáo cuối năm, báo cáo tài chính.

 Địa điểm làm việc: Làm việc song song giữa 2 chi nhánh

- 68 QL 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. HCM

- 627 QL13, Bình Đức 2, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

 Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 - 17h00)

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

- Thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng: Word, Excel, phần mềm kế toán: Misa, Amis, Bravo,...

- Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 4 năm ở vị trí tương đương, mạnh về thuế, BCTC,...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ô tô, hiểu về các dịch vụ sửa chữa xe tải.

- Năng lực: Có khả năng quản lý, lập báo cáo chuyên môn về thuế, tài chính nội bộ & tham gia thanh tra thuế, kiểm toán nội bộ

Tại Miền Nam Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 14.000.000 – 16.000.000 đồng/tháng (thỏa thuận khi phỏng vấn).

- Ký hợp đồng lao động, bảo hiểm Y tế, Xã hội theo quy định Nhà nước.

- Du lịch, khám sức khỏe hàng năm, sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định.

- Môi trường thân thiện, cơ hội phát triển sau 12 tháng.

- Tham gia nhiều hoạt động: Birthday party, X’mas Party, Company Trip, Gala Dinner,...

- Lương tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng thành tích cá nhân xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Miền Nam Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

