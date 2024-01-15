Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Miền Nam Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Hình thức làm việc

Vị trí Kế Toán Tổng Hợp phụ trách mảng Dịch Vụ Sửa Chữa Ô Tô:

- Thực hiện hiệu quả sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh như quản lý tài sản, vật tư, giá thành, công nợ, thanh toán.

- Thực hiện lập và gửi các tờ khai thuế định kỳ một cách đầy đủ, chính xác; thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế.

- Quản lý và lưu trữ hoá đơn, chứng từ, sổ sách; bảo mật số liệu kế toán.

- Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa.

- Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ đến hạn phải thu, phải trả.

- Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

- Hoàn thành sổ sách kế toán, xác định được kết quả kinh doanh của tháng.

- Báo cáo thuế, báo cáo cuối năm, báo cáo tài chính.

Địa điểm làm việc: Làm việc song song giữa 2 chi nhánh

- 68 QL 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. HCM

- 627 QL13, Bình Đức 2, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 - 17h00)