Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 44 Đường B4, Khu Đô Thị SaLa, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Thực hiện hạch toán và quản lý sổ sách kế toán tổng hợp toàn công ty
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ (Theo quy định hiện hành)
Quản lý, phân tích và lập kế hoạch dòng tiền của công ty
Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận
Kiểm soát chứng từ, nghiệp vụ phát sinh, đảm bảo đúng quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán.
Phân tích số liệu tài chính, hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc ra quyết định
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán – Tài chính.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp ( Độ tuổi sinh năm 1990-1999 )
Kinh nghiệm vững về: thuế (quyết toán, kê khai, xử lý tình huống phát sinh) và quản lý dòng tiền.
Am hiểu chế độ kế toán, luật thuế, chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Excel.
Tư duy logic, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14 - 16 triệu
Trợ cấp cơm trưa, lương tháng 13 và chính sách review tăng lương
Ký hợp đồng dài hạn, đóng BHXH, BHYT ngày nghỉ lễ, phép theo quy định nhà nước
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc như máy tính
Team building định kỳ, tổ chức sinh nhật tháng, có đồ ăn vặt phục vụ sẵn
Nhiều hoạt động Motivating thường xuyên: Liên hoan, xem phim
Môi trường đội ngũ nhân viên trẻ năng động, thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 7, Toà Nice Building, 467 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

