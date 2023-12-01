Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 50 - 90 Triệu

CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/12/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM

Mức lương
50 - 90 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Phước

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 50 - 90 Triệu

- Lập và triển khai kế hoạch sản xuất
- Nghiên cứu thị trường và phân tích hoạt động của đối thủ
- Theo dõi và kiểm soát công tác xuất nhập hàng hoá, kiểm soát chi phí
- Quản lý đội ngũ, phân công công việc và giám sát hiệu quả công việc
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 50 - 90 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể sử dụng tiếng trung trong công việc
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành Cơ khí chế tạo máy, Quản lý sản xuất/kỹ thuật và các ngành nghề có liên quan
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát sản xuất hoặc các vị trí tương đương
- Kiến thức về Quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro
- Có năng lực lãnh đạo và quản lý nhân sự tốt
- Có khả năng lập kế hoạch, hoạch định tổ chức công việc
- Làm việc trong môi trường áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định
- Được hưởng các chế độ khác theo quy định công ty
- Làm việc trong môi trường thân thiện, cởi mở, chính sách rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

