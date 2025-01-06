Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - Quốc lộ 13, KP3, P. Hưng Long, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Huyện Chơn Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bán hàng, chủ động tìm kiếm, khai thác và thu thập nguồn khách hàng tiềm năng được phân công.

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ và các sản phẩm phụ trách.

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ trước và sau bán hàng.

- Tương tác với bộ phận sản xuất về tình hình thực hiện đơn hàng.

- Theo dõi, đối chiếu, thu hồi công nợ.

- Đi công tác tỉnh khi có yêu cầu.

- Lập kế hoạch công việc và báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 22 - 30 tuổi.

- Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt.

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm.

- Đam mê phục vụ khách hàng.

- Năng động, giao tiếp, đàm phán tốt.

- Có tư duy logic, nhạy bén với con số.

- Chính trực, có trách nhiệm, có khả năng làm việc nhóm.

- Chủ động trong công việc, ham học hỏi, cầu tiến, có tư duy giải quyết vấn đề.

- Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

- Có kiến thức ngành thép và xây dựng là lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên giao tiếp tốt tiếng anh/hoa.

Tại CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ: 8.000.000 - 30.000.000.

- Thưởng: Theo kết quả công việc, KQKD của công ty, Lương T13, Lễ Tết theo quy định.

- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại.

- Tham gia bảo hiểm theo quy định.

- Được đào tạo nội bộ và cử đi học nâng cao năng lực.

- Du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI

