Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát
- Bình Phước:
- 351/A6 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
1. Trợ lý kinh doanh
Chuẩn bị báo giá, hợp đồng và soạn hồ sơ cho nhân viên kinh doanh.
Theo dõi và triển khai các đơn hàng từ khách hàng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
Quản lý dữ liệu khách hàng trên excel.
2. Quản lý thông tin và báo cáo
Lập báo cáo doanh số, hiệu quả kinh doanh định kỳ cho quản lý và bộ phận kinh doanh.
Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, thị trường và các chương trình khuyến mãi.
Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ hợp đồng, tài liệu kinh doanh.
3. Liên lạc nội bộ và hỗ trợ khách hàng
Là cầu nối giữa bộ phận kinh doanh với các phòng ban khác như kế toán, kho, vận chuyển, để đảm bảo quy trình bán hàng trôi chảy.
Giải quyết các yêu cầu hoặc thắc mắc từ khách hàng liên quan đến hợp đồng, đơn hàng.
4. Quản lý quy trình và hỗ trợ tổ chức
Đảm bảo tuân thủ các quy trình bán hàng, bao gồm việc chuẩn bị và kiểm tra tài liệu theo đúng quy định của công ty.
5. Hỗ trợ nhân viên kinh doanh
Cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết cho nhân viên kinh doanh khi đi gặp khách hàng.
6. Triển khai chương trình chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng: Liên hệ khách hàng để tư vấn, chăm sóc khách hàng, giới thiệu thêm các sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp. Đánh giá trải nghiệm của khách hàng với các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ chương trình khuyến mãi: Đảm bảo các chương trình giảm giá, combo, ưu đãi được gửi đến đúng đối tượng khách hàng.
Hậu mãi chuyên nghiệp: Gọi điện chăm sóc khách hàng sau bán hàng để duy trì mối quan hệ và khuyến khích khách hàng quay lại.
7. Quản lý kênh bán hàng online
Quản lý kênh bán hàng trực tuyến: Theo dõi và cập nhật sản phẩm trên website, fanpage, hoặc các sàn thương mại điện tử.
Hỗ trợ khách hàng online: Trả lời nhanh các yêu cầu tư vấn sản phẩm từ khách hàng qua chat, email hoặc hotline.
8. Báo cáo công việc thường
Báo cáo công việc thường xuyên với cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, cẩn thận, hợp tác tốt.
Tốt nghiệm chuyên ngành liên quan đến kinh tế, quản trị kinh doanh.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực tương đương.
Giọng nói dễ nghe.
Tại Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
