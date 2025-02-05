Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: Số lô 48, 60, 61, 62 cụm A3, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phối hợp với sản xuất để đảm bảo hàng hóa được điều phối kịp thời và hiệu quả

Tham gia đào tạo để cập nhật các quy định và quy chuẩn kho mới nhất

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên

Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung (từ cấp 3 trở lên).

Có kinh nghiệm trong quản lý kho, vật liệu là một lợi thế, thành thạo các phần mềm văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10.000.000 VND đến 15.000.000 VND.

Thưởng năm, thưởng định kì lễ Tết theo quy định của công ty.

Đóng BHXH theo quy định của Luật Lao động.

Một số chính sách khác được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.