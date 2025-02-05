Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Số lô 48, 60, 61, 62 cụm A3, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phối hợp với sản xuất để đảm bảo hàng hóa được điều phối kịp thời và hiệu quả
Tham gia đào tạo để cập nhật các quy định và quy chuẩn kho mới nhất
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên
Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung (từ cấp 3 trở lên).
Có kinh nghiệm trong quản lý kho, vật liệu là một lợi thế, thành thạo các phần mềm văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10.000.000 VND đến 15.000.000 VND.
Thưởng năm, thưởng định kì lễ Tết theo quy định của công ty.
Đóng BHXH theo quy định của Luật Lao động.
Một số chính sách khác được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số lô 48, 60, 61, 62 cụm A3, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

